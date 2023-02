Villámgyorsan szerelhető otthon is az új Nokia mobil

A HMD Global a javítóalkatrészekre szakosodott iFixittel közösen dolgozott azon, hogy az új Nokia G22 készülék esetében a leggyakoribb mobiltelefonos szervizmunkák házilag, a felhasználók által is könnyen kivitelezhetők legyenek. Ennek eredményeként a megrepedt kijelző, a meghibásodott töltőport vagy az akkumulátor cseréjéhez alkatrészek, szerszámok és útmutatók is érkeznek a legújabb Nokia modellhez - jelentette be a cég a barcelonai MWC alkalmából.

A vállalat termékvezetője, Adam Ferguson a mobilos seregszemlén tartott sajtótájékoztatón kiemelt hangsúlyt helyezett a gyorsaságra, a bemutató alatt percek alatt cserélte ki a készülék akkumulátorát. Bár ez nem ment annyira egyszerűen, mint egy cserélhető telep esetében, lévén egy külön műanyag alkatrésszel lehet felnyitni a készülékházat, majd egy kábel eltávolítása után válik lehetővé a telep eltávolítása, a komplett folyamat kevesebb, mint öt percet vesz igénybe - helyszíni tudósítónk szerint pedig mindössze két perc és 20 másodperc alatt végbement a művelet.

fotó: hwsw

A cég ezzel csatlakozik azon okostelefon-gyártók listájához, akik cserealkatrészekkel próbálják támogatni a készülékek hosszabb életét. Korábban a Samsung és a Google szintén az iFixittel együttműködésben indította el saját programját, miután az Apple is házilag javíthatóvá tett egyes iPhone-okat, de ezek a programok sem tökéletesek egyelőre. Ugyan a szükséges alkatrészek beszerzése könnyebbé vált, de a gyakorlatban nem feltétlen van egyszerű dolga a felhasználónak.

A Samsung csúcskategóriás mobiljaiban például a készülék kijelzője és az akku egy fődarabnak számít ugyanis, azaz ha valaki valamilyen okból kifolyólag otthon akarja kicserélni az elöregedett akkumulátort az okostelefonjában, akkor a kijelzőt is ki kell cserélnie vele együtt, mivel a két egység otthoni körülmények között elválaszthatatlanul össze van ragasztva.

Az iFixit kifejezetten Nokia G22-höz szánt cserealkatrészeinek ára 18,99 font - 44,99 font (körülbelül nettó 8200-19 ezer forint) közt mozog. Ugyan ez előrelépés árban is a versenytársakhoz képest, de a HMD-nek is van még hova fejlődnie, hiszen az akkumulátor kicserélése további alkatrészeket igényel, míg a Fairphone 4 akkumulátora már pusztakézzel eltávolítható. A HMD Global elmondása szerint ez egyébként azzal a kompromisszummal járna, hogy korlátozná a telep kapacitását, illetve a maximális töltési sebességet, akár vastagabbá is tenné a készüléket.

fotó: hwsw

Annak ellenére, hogy a HMD Global a cserealkatrészekkel tolná ki a modell élettartamát, szoftveres téren lenne még mit javulni, lévén a Nokia G22-hez két évig érkeznek rendszerfrissítések és három évig biztonsági frissítések, miközben Android 12-vel jön a dobozban. Eközben a Google és a Samsung akár öt év biztonsági frissítést (és három, illetve négy év Android-frissítést) kínál. Ezt ellensúlyozza a viszonylag korrekt ár: az Egyesült Királyságban márcisban megjelenő modell körülbelül 179 eurónak (kb. nettó 68 ezer forint) megfelelő fontért lesz kapható, de később az európai piacra is megérkezik, az Egyesült Államokban ezzel szemben nem értékesítik majd.

A javíthatóságon túl a Nokia G22 hardver ügyében nem vonultat fel túlságosan kiemelkedő specifikációkat: 6,52 hüvelykes, 90 Hz-es 720p-s kijelzővel szerelték fel, amin cseppalakú bevágásban helyezkedik el a 8MP-es szelfikamera. A hátlapi kamerarendszert egy 50 megapixeles főegység, egy 2MP-es mélységérzékelő és egy 2MP-es makrókamera alkotja. A készülékház belsejében egy Unisoc T606 processzor dolgozik 4 GB RAM és 64 GB tárhely társaságában.