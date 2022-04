A Samsung is engedni fogja az otthoni mobilszerelést

A Samsunggal bővül azon cégek sora, amelyek lehetővé teszik felhasználóik számára az eszközök otthoni javítását - főként a vásárlók, a hatóságok és a Joe Biden amerikai elnök felől érkező nyomásgyakorlás miatt. A dél-koreai cég csütörtökön jelentette be új javítási programját, amin keresztül bizonyos Galaxy eszközöket (Galaxy S20 és Galaxy S21 mobilok, Galaxy Tab S7+) otthon is meg lehet szerelni.

A résztvevők ehhez külsős partnerek, többek közt az iFixit által biztosított alkatrészeket és eszközöket, valamint részletes útmutatót is kapnak. Eleinte a hátlap, a töltőport és a kijelző cseréjéhez lehet igénybe venni a szolgáltatást, ami valamikor a nyár folyamán rajtol az Egyesült Államokban, és egyelőre nincs arról információ, hogy később máshová is kiterjesztik-e majd.

A Samsungot és az Apple-t korábban élesen bírálták amiatt, hogy különféle módokon tették nehezebbé a független szervizek dolgát, például nem eltávolítható akkumulátort, memóriát raktak a készülékekbe, vagy speciális ragasztót használtak az összeszereléskor. Tavaly nyáron Joe Biden szorgalmazta a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál, hogy hozzon új szabályokat az ilyen gyakorlatok ellen, érvényesíthető legyen a felhasználók javításhoz való joga.

A vállalatokra az Egyesült Államok mellett az Európai unió is kezd egyre nagyobb nyomást helyezni. A javításhoz való jogot már az Európai Parlament is indítványozta a "körforgásos gazdaság szemlélete" és a fenntarthatóság jegyében, amely szerint fel kell számolni a javítás, a továbbértékesítés és az újrahasználat akadályait. Ennek érdekében az EU is tervezi a francia szabályozáshoz hasonló javíthatósági indikátorok bevezetését.

Az Apple nyomán

Tavaly év végén az Apple-nél tört meg a jég, idén januártól váltak házilag javíthatóvá az iPhone 12 és iPhone 13 készülékek, első körben az Egyesült Államokban. A programot később további országokra terjeszti ki a vállalat, ahogy a kezelésbe vehető eszközök listája is bővül majd. Az Apple hosszú évekig látványosan küzdött a nem hivatalos és házilag elvégzett javítások ellen. Sem eredeti alkatrészeket, sem a néhány esetben szükséges dokumentációt nem bocsátotta vásárlói rendelkezésére, sőt, az utángyártott alkatrészek felhasználását szoftveres korlátozásokkal igyekezett gáncsolni a vállalat.

Az elmúlt években emiatt folyamatosan nőtt a nyomás a vállalaton. Amerikában nagyjából három éve vált legálissá az elektronikus eszközök házi javítása - a Right-to-Repair kezdeményezésnek köszönhetően. Pár év alatt utóbbi egy mozgalommá formálódott, az egyre növekvő hátszélnek hála pedig az Apple befektetői is egyre hangosabban álltak ki a termékek házi javíthatósága mellett. A Right-to-Repair egyik zászlóvivőjének számító Green Century szeptemberben egy felhívást küldött az Apple-nek, hogy az törvénynek megfelelve adjon lehetőséget az otthoni javításra, amely a szervezet szerint az utolsó lökést jelenthette.