Van még hová fejlődni az eszközök otthoni javíthatóságában

Egy friss kimutatás szemlélteti, milyen messze vannak még a legnagyobb vállalatok a laptopjaik és mobiltelefonjaik egyszerű otthoni javíthatóságától. A felmérést a US Public Interest Research Group (PIRG) tette közzé, nagyrészt a gyártók saját közlései alapján, mivel a termékeik javíthatósági mutatóinak közzététele egy francia jogszabály alapján kötelező. Az eredmény viszont közel sem megnyugtató ugyanis tíz nagy gyártó 187 eszközének vizsgálata alapján egyik cég sem érte el a legmagasabb szintet.

Franciaországban a vállalatoknak 2021. január 1-től kezdve kötelességük feltüntetni a javíthatósági pontszámot a notebookok, okostelefonok, tévék, mosógépek és fűnyírók dobozain 1-10 skálán, ahol a 10-es jelenti a legjobb értéket. A pontszám megállapításához a cégeknek figyelembe kell venni többek közt a termékük szétszerelésének egyszerűségét, továbbá hogy ahhoz milyen áron és csatornákon érhetők el pótalkatrészek, illetve javítási útmutatók. Az elemzés készítői ezúttal csak a laptopokat és a mobilokat vizsgálták. A gyártók saját értékelései mellett pedig számításba vették a vállalatok javításhoz való jog elleni (saját és egyesületen keresztül folytatott) lobbitevékenységét. Így alakult ki végül az A, B, C, D, F besorolás, amelyből az A jelentené a legjobb szintet, ha elérte volna bármely vállalat.

Forrás: US Public Interest Research Group

A Right-to-Repair kezdeményezések hagyományosan nagy ellenállójának számító Apple végzett a legalacsonyabb átlagpontszámmal a mobilok közt az F kategóriában (2,75) és laptopok közt a D kategóriában (3,16). A cupertinói vállalat egyébként a közelmúltban engedett a nyomásnak, és idén januártól az Egyesült Államokban már engedi az iPhone 12 és iPhone 13 készülékek házi javítását, amelyhez alkatrészt és dokumentációt is biztosít. Az "A" szintig vezető út viszont még láthatóan hosszú lesz innen.

Laptopgyártók közül a Dell teljesített legjobban a felmérésben a szétszerelés egyszerűsége miatt, de nem sokkal lemaradva követi az Asus, a Lenovo és az Acer a "B" szinten, a HP pedig a "C" szinten. A Microsoft az Apple-lel együtt végzett a "D" szinten, de a PIRG hozzáteszi, hogy a vállalat eszközei általánosságban sokkal jobban javíthatók mint amit a Franciaországban elérhető modellekre vonatkozó pontszám mutat, plusz a vállalat lobbitevékenysége is lehúzta az eredményt.

Mobil kategóriában a vizsgált cégek közül a Motorola végzett legjobb helyen "B" besorolással és 7,77-es átlagpontszámmal a PIRG szerint, főleg az egyszerű szétszerelhetőség miatt. A francia javíthatósági szint szerint a Samsung teljesített volna jobban, főleg Samsung Galaxy A03s készülékével, de a nehézkesebb szétszerelhetőség miatt a cég a "C" szintre csúszott. A Google készülékei az átlagos pontszámok mellett a Right-to-Repair elleni lobbi miatt jutott "D" szintre.

A vállalatokra az Egyesült Államok mellett az Európai unió is kezd egyre nagyobb nyomást helyezni. A javításhoz való jogot már az Európai Parlament is indítványozta a "körforgásos gazdaság szemlélete" és a fenntarthatóság jegyében, amely szerint fel kell számolni a javítás, a továbbértékesítés és az újrahasználat akadályait. Ennek érdekében az EU is tervezi a francia szabályozáshoz hasonló javíthatósági indikátorok bevezetését.