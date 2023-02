Komoly identitásváltás jön a Nokiánál

Lezárta átalakítási folyamatának első fázisát a finn Nokia, melynek 2020-ban kinevezett jelenlegi vezetője, Pekka Lundmark a barcelonai Mobile World Congress hivatalos megnyitása előtt egy nappal bejelentette, hogy az átalakuló cég mintegy rímelve a transzformációs folyamatokra lecseréli 60 éve változatlanul használt, ikonikus kék színű logóját.

A Nokia számára az előző évtized fájdalmas változásokkal járt, miközben a legfontosabb piacán, a mobilhálózati eszközök szegmensében a kínai szereplők és a legnagyobb európai riválisnak számító Ericsson egyre több tenderen győzte le a finn óriást.

A vállalat 2013-ban először szakított a Siemens-szel, így a Nokia-Simenes Networks hálózati megoldásokat szállító divízió neve Nokia Networksre változott, majd egy évvel később a mobiltelefonokat gyártó üzletág a Microsofthoz került, hogy aztán a redmondi vállalat aztán az egész divíziót kukázza.

A Nokia számára az 5G-éra kezdete sem feltétlenül volt sikertörténetként elkönyvelhető, a versenytársak megoldásai eleinte technológiai fejlettségüket tekintve rendre felülmúlták a gyártó termékeit.

Ebben az időszakban érkezett a céghez vissza Pekka Lundmark vezérigazgatóként, aki a társaság aranykorában, 1990-től 2000-ig több vezető pozíciót is betöltött a Nokiánál.

A vezető három évvel ezelőtt egy három lépcsőfokból álló átalakítási stratégiát jelentett be korábban, melynek az első fázisa (reset) zárult most, egyben ezt nyomatékosítva a logócserével. A cég ezzel együtt a jövőben termékstrukturáját is igyekszik átpozícionálni, így bár a Nokia mobilhálózati eszközök továbbra is elérhetők maradnak az operátorok számára, a finnek egyre hangsúlyosabban nyitottak az olyan új területek felé, mint a gyárautomatizálás és az adatközpontok üzemeltetése.

A stratégia kifizetődő lehet, a mobilhálózati eszközöket beszállító cégekre nehezedő nyomás ugyanis egyre jelentősebb a jelenlegi gazdasági környezetben, amikor az operátorok igyekeznek visszafogni költségeiket. Ennek egyik markáns jele, hogy a Nokia legfőbb európai versenytársa. az Ericsson éppen múlt héten jelentett be egy 8500 főt érintő, globális létszámcsökkentési intézkedést.