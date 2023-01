25 év után átadja a kormányt a Netflix alapítója

Váratlan vezércserét jelentett be a legfőbb operatív poszton tegnap a Netflix, melynek éléről 25 év után távozik Reed Hastings, aki társával, Marc Randolph-fal közösen alapította a céget 1997-ben. Hastingsnak elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy az egykori postai DVD-kölcsönzőt sikerrel alakította át a világ legnagyobb online videotékájává, melynek mostanra a legfrissebb jelentések szerint globálisan 223 millió előfizetője van.

Hastings egészen 2020-ig egyedül vezette a Netflixet, amikor is Ted Sarandos, a cég tartalomgyártásért felelős vezérigazgató-helyettesét társ-vezérigazgatói pozícióba, Greg Peterst pedig operatív igazgatói pozícióba nevezték ki. Ők ketten lesznek a továbbiakban a megosztott vezérigazgatói poszton is, míg Hastings a cég elnökeként továbbra is közel marad a Netflixhez, az operatív ügyekben ugyanakkor már nem ő hozza a döntéseket.

A Netflix a pandémia kezdetétől fogva meglehetősen viharos időszakot tudhat maga mögött, a cég életében az elmúlt három évben kis túlzással annyi változás történt, mint az azt megelőző két évtizedben összesen. A hosszú ideig tartósan veszteséges vállalat számait a koronavírus-járvány alaposan felhúzta, a Netflix pedig az online videostreaming platformok közül elsőként átmerészkedett a videojátékok szegmensébe is, ahol hosszú távon komoly, ambiciózus terveket dédelget a cég.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb visszhangot kapott döntése volt, amikor a Netflix előállt a reklámokat tartalmazó előfizetői modellel, illetve bejelentette, hogy a családi előfizetéseket szigorúbban szabályozza, hogy ezzel akadályozza meg a visszaélésszerű használatot.

Az utóbbi két változásnak Hastings korábban határozottan ellenállt, egészen addig, míg a cég tavaly az első negyedévben több százezer előfizetőt vesztett, melyhez hasonlóra korábban nem akadt példa.

A Netflix nyakára eközben ráadásul vészesen felértek a versenytársak, azok közül is elsősorban a Walt Disney médiabirodalomhoz tartozó Disney+, mely bizonyos metrikák szerint előfizetőszámban már be is érte a piacvezetőt, jóllehet a Netflix szerint a Disney+ képlete csalóka, mivel egyes előfizetőket többszörösen számol, attól függően, hogy azok a cégcsoporthoz tartozó más streaming platformokra is előfizettek-e.