Saját játékstúdiót nyit a Netflix

A Netflix a finnországi Helsinkiben nyit játékstúdiót Marko Lastikka vezetésével, ami a streamingóriás első markánsabb lépése a házon belüli fejlesztés felé azóta, hogy tavaly novemberben élesítette mobiljáték-platformját. A cég eddig felvásárlások útján szerzett kapacitást és szaktudást ambíciói megvalósításához, a finn Next Gamesért például 72 millió dollárt adott, összesen három stúdiót kebelezett be tavaly.

Amir Rahimi, a cég játékstúdiókért felelős alelöke a bejelentés kapcsán hozzátette, hogy még a folyamat elején járnak, az első évben a stúdió alapjait fektetik le. Mivel egy játék fejlesztése akár évekig tarthat, ebből sejthetően a Netflix első saját fejlesztésű programjának elkészülésére egy ideig még nem kell számítani.

A Netflix mobiljátékos kínálata egyelőre nem valami bőséges, indulásakor mindössze öt cím volt elérhető, amit időközben 24-re sikerült tornázni, az év végére a tervek szerint már 50 játék alkothatja a kínálatot. Nagyrészük valamilyen konkrét sorozathoz fűződik a rajongók további tartalomra való igényének kielégítésére, ahogy a "Stranger Things 3: The Game" és egy sakkjáték is, ami a The Queen's Gambit alapján készült.

A szolgáltatás sem tűnik valami népszerűnek, a 221 milliós előfizetői bázis kevesebb mint egy százaléka játszik a kínált programokkal az Apptopia alkalmazáselemző cég augusztusi számai szerint. A játékokat eddig összesen 23,3 millió alkalommal töltötték le, és átlagosan napi 1,7 millió felhasználó indítja el valamelyik programot, ami messze elmarad a vezető mobiljátékok népszerűségétől.

Az Apple Arcade működéséhez hasonlóan a játékok nem tartalmaznak hirdetéseket, további díjakat vagy alkalmazáson belüli vásárlásokat, a cég nem is tervezi a jövőben azok bevezetését. A felhasználók jelenleg a Netflix alkalmazásban láthatják a játékkínálatot, de azok különálló programokként tölthetők le az eszközökre.