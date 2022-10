Pár hónap és szigorodik a netflixes jelszómegosztás

Gőzerővel készül a Netflix azokra a belengetett változtatásokra, amikkel próbálná megállítani a felhasználói bázisa lejtmenetbe állását. A hirdetésekkel támogatott olcsóbb előfizetési csomag novemberi érkezése után bejelentette, hogy jövő év elején, pár hónap múlva bevezeti azokat az új intézkedéseket is, amikkel monetizálná a fiókmegosztás jelenségét. A közös fiókhasználat és a jelszómegosztás bevált gyakorlat a különféle streaming szolgáltatások előfizetői közt, de ahogy a piac kezd telítődni és a csomagok árai is emelkednek, a szolgáltatóknak is nehezebb növekedniük.

A Netflix pár hónapja jelentette be, hogy fellép azon felhasználók ellen, akik a saját előfizetésüket mások rendelkezésére bocsátják, és ezáltal több háztartásban van használatban egy hozzáférés (a háztartáson belüli bejelentkezésekkel nincs probléma). A videószolgáltató nem tervezi, hogy befagyasztja ezeket a megosztott fiókokat, helyette extra díjat fog szed azoktól a fiókoktól, amelyeket több személy használ háztartáson kívül, a kieső díjra hivatkozva. Azoknak, akik előfizetéseit mások is használják, alszámlák létrehozásának lehetőségét kínálják fel egy, a mostaninál valamivel drágább előfizetés mellett, amennyiben a szolgáltatás detektálja, hogy háztartáson kívüli személy is bejelentkezik.

Nézd meg az eheti Kubernetes és deep learning meetupok végleges programját! Valóságos rendezvény dömpinggel jövünk idén. Lesz még security, C++, Rust, és még az IT-fizetésekről is meetupunk. Valóságos rendezvény dömpinggel jövünk idén. Lesz még security, C++, Rust, és még az IT-fizetésekről is meetupunk.

Nézd meg az eheti Kubernetes és deep learning meetupok végleges programját! Valóságos rendezvény dömpinggel jövünk idén. Lesz még security, C++, Rust, és még az IT-fizetésekről is meetupunk.

Bár a cég régóta tisztában van azzal, hogy az előfizetők megosztják egymással a jelszavaikat, semmit nem lépett az ügyben addig, amíg év elején nem kezdett el egyre rosszabb számokat produkálni előfizetők terén. A vezetők becslése szerint körülbelül 100 millióan lehetnek, akik előfizetés nélkül, mások jelszavát használva „potyáznak”, ebből a csoportból próbál újabb előfizetőket felvenni a szolgáltatás, illetve jobban megsarcolni a már meglévőket.

Szintén párnapos bejelentés, hogy hamarosan elérhetővé válik a profitátvitel lehetősége, ami azok dolgát könnyíti meg, akik nem szeretnék feladni a profiljuk alatt készített mentett listáikat, megtekintési előzményeket, ajánlásokat és egyéb beállításaikat azután sem, hogy fel kell hagyniuk egy előfizetési csomag közös használatával. Fontos kitétel azonban, hogy már létrehozott fiók alá nem lehet profilt átvinni, az csak egy teljesen új regisztrációhoz rendelhető hozzá.

A streamingóriás nemrég tette közzé azt a hírt is, hogy november harmadikán elérhetővé válik a hirdetésekkel támogatott előfizetési szint havi hét dollárért, ami azokat a potenciális regisztrálókat célozza meg, akik a jutányosabb árért cserébe vállalják a megjelenített reklámok kényelmetlenségét. A „Basic with Ads”, az Alapcsomag reklámmal opcióval tehát három dollár spórolható az eddig elérhető legolcsóbb alapszinthez képest.

A Netflix kedden tette közzé szeptemberrel zárult harmadik negyedéves gyorsjelentését is, ami azt mutatja, hogy július-szeptember között 2,4 millió új előfizetőt sikerült szerezni főleg az ázsiai térségnek köszönhetően (az USA és Kanada területéről mindössze 100 ezren regisztráltak újonnan), amivel túlszárnyalta a vártakat, de ez még mindig kevesebb, mint az egy évvel korábbi azonos időszak eredménye, amikor 4,4 milliós bővülésről számolhattak be. A negyedik negyedévre 4,5 millió új előfizetőre számít a streamingóriás, az egy évvel korábbi 8,3 millióval szemben.