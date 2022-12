Megjöttek a reklámok a Disney+ -ra

A nagy online videostreaming-szolgáltatók piacán rendkívül gyilkos a tempó és a küzdelem, ami meglátszik a piaci szereplők nyereségtermelő képességén, illetve adott esetben képtelenségén. Az SVOD-piac legnagyobb szereplői ezért régóta tervezik, hogy olyan üzleti modellt vezetnek be, mely a reklámbevételekre építve többet hozhat a konyhára - a Netflix reklámokkal támogatott, olcsóbb díjcsomagja után tegnap ugyanerre az ösvényre lépett a legnagyobb kihívónak számító versenytárs, a Disney+ is.

A szolgáltató idén májustól kereste a partnereket a most elindult hirdetési platformhoz, mely a tegnapi nappal 3 dollárral, 7,99 dollárról 10,99 dollárra megemelte havi előfizetési díját az Egyesült Államokban, míg a szintén tegnap bevezetett, reklámokat tartalmazó díjcsomag a régi áron, 7,99 dollárért érhető el havonta.

Az SVOD-szolgáltató korábban úgy nyilatkozott, hogy a 2023-as üzleti év második feléig nem várható az előfizetéses modell komolyabb térhódítása, illetve ehhez kapcsolódó számottevő bevételnövekedés, egyes piackutatások szerint ugyanakkor a jövőben az előfizetők mintegy negyede léphet át a reklámos csomagokba tartósan.

A Disney+ a reklámokat tartalmazó előfizetések esetében óránként összesen négy percnyi hirdetést illeszt be a streambe, szpotonként 15-30 másodperces időtartammal. A Disney+ -on a tervek szerint a későbbiekben nem, korcsoport és földrajzi régió alapján targetált hirdetések is megjelenhetnek majd.

A globális SVOD-piacot vezető Netflix múlt hónapban indította el tizenkét országban a reklámokat tartalmazó havidíjas csomagot, hasonló (reklám)tartalommal és árazással. A reklámoknak óriási lyukat kellene betömni a szolgáltatók zsebében, a Netflix például idén becslések szerint mintegy 17 milliárd dollárt költ el egyedi tartalmak gyártására, míg a Disney+ a kezdeti pozitív kilátásokat követően - szintén a rendkívül drága tartalomelőállításnak köszönhetően - egyre súlyosabb veszteségekbe veri magát. A cég a legutóbbi üzleti negyedévet 1,5 milliárd dolláros mínuszban zárta.