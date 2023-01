Leépítésekbe kezd a Vodafone Csoport

Az elmúlt öt év legnagyobb létszámleépítési hullámára készül a brit Vodafone Csoport, miután a cég még az iparági átlaghoz képest is rendkívül nehéz 2022-es éven van túl - írja meg nem nevezett belsős forrásokra hivatkozva a Financial Times. A cég a nehézségekre reagálva költségcsökkentési és egyéb, adósságrendezési lépésekkel igyekszik helyzetén javítani, melynek része a dolgozói létszám csökkentése, de éppúgy a magyar leányvállalat értékesítésének január végén várható lezárása is.

A lap forrásai szerint a Vodafone több száz, elsősorban a londoni központban dolgozó alkalmazottól válna meg, ami első olvasatra nem tűnik különösebben drasztikus intézkedésnek, tekintve hogy csak Nagy-Britanniában 9400, globálisan pedig 104 ezer alkalmazottja van a cégnek.

A cég ezért várhatóan vagy több körös létszámcsökkentés, netán további eszközök értékesítésével próbálja végrehajtani azt az egymilliárd eurós költségcsökkentési tervet, melyet 2026-ig irányzott elő tavaly novemberben a menedzsment. A cég éppen akkor zárta az üzleti év első felét, méghozzá tetemes profitcsökkenéssel, elsősorban a vállalatcsoport zászlóshajójának tekinthető Vodafone Németország kiábrándító teljesítményének köszönhetően.

A mélyrepülésért végül az első pilóta is fejével felelt, így tavaly december elején a társaság bejelentette, hogy az év végén távozik a cég éléről Nick Read vezérigazgató, aki többek között a Vodafone magyarországi leányvállalatának az értékesítését is bejelentette a vállalatcsoport részéről 2022 augusztusában.

Míg a magyar operáció eladása a jelek szerint rendben lemegy, ugyanez nem volt elmondható az olasz és a spanyol piacokon tervezett, Vodafone-értintettségű tranzakciókról - többek között ez vezetett ahhoz, hogy a befektetők egy idő után Read fejét követelték.

A Vodafone-t most a társaság pénzügyi igazgatója, Margherita Della Valle vezeti, már az ő aláírása szerepelhet a brit multi, a 4iG tulajdonában lévő Antenna Hungária valamint a magyar állam részéről múlt hét elején megkötött adásvételi szerződésen.