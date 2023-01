Startupok csíráznak a tömeges leépítések árnyékában

A technológiai szektor a globális gazdaság megtorpanásával akkora pofont kapott tavaly, hogy a fal adta a másikat: gyakorlatilag nem telt el úgy nap, hogy a technológiai szektor valamelyik kisebb-nagyobb vállalata ne jelentett volna be valamilyen megszorító intézkedést, aminek elkerülhetetlen része többnyire dolgozók százainak vagy ezreinek az utcára küldése. Az olyan nagyok leépítései, mint a Meta vagy az Amazon (netán a Twitter) csak a jéghegy csúcsát jelentik, a Layoffs.fyi adatbázisa szerint 2022-ben 153 160 alkalmazottól búcsúzott el összesen 1013 tech cég, a legszorgalmasabban novemberben lengett a kasza.

Ez nyilván nem azt jelenti, hogy ennyi szakember eltűnt a piacról és elment hamburgert árulni, hiszen akad bőséggel más cégeknél az iparágban nyitott pozíció most is, emellett egy másik érdekes trend látszódik kibontakozni, méghozzá hogy a tömeges leépítések egyben kedveztek az új startupok megjelenésének is, a korai kockázatitőke-finanszírozás rekordszintre jutott.

A hullámot meglovagló nevek közé tartozik a Reuters beszámolójában említett Nic Szerman, aki novemberben repült a Meta Platformstól mindössze két hónappal azután, hogy teljes idős alkalmazottként csatlakozott a vállalathoz. Távozása után pár nappal később már befektetőket keresett saját cége, a blokklánc-alapú fizetési megoldásokat fejlesztő Nulink számára. A 24 éves vállalkozó szerint a leépítés kifejezetten bátorító lökést adott neki, mivel a belépéskor kapott bónuszt sem kellett visszafizetnie, így már többhónapnyi fizetéssel a zsebében vágott neki saját projektjének.

Szerman azonban csak egyike a 2022 második felében látott Szilícium-völgyi elbocsátások hamvaiból felmelkedő leendő vállalkozóknak. Ugyan a kockázati tőke (VC) befektetések tavaly 33%-kal, mintegy 483 milliárd dollárra estek vissza 2022-ben az Egyesült Államokban, a korai fázist finanszírozó alapok 37,4 milliárd dollárt vontak be magvető befektetésekkel, ami eléri a 2021-es rekordszintet a PitchBook kutatócég adatai szerint.

A Day One Ventures kockázati alap novemberben egy új kezdeményezést is indított kifejezetten a pozíciójukból elbocsátott technológiai szakemberek új startupjainak finanszírozására a „Funded, not Fired” szlogennel, melynek keretén belül kétmillió dollárral támogat 20 induló céget. Az alap közleménye szerint több mint ezer jelentkezés érkezett be, túlnyomórészt a Meta, Stripe és Twitter cégektől szabadult szakemberektől.

Ugyanígy novemberben a többek közt Facebookot, Etsy-t és Skype-ot is támogató Index Ventures is 300 millió dollárt fektetett be korai fázisban lévő startupoknak. A befektetők a jelek szerint a videójátékokat és a mesterséges intelligenciát tekintik a főbb figyelemreméltó területeknek, kiemelve a cloud gaming szegmensét.

Egyes elemzői vélemények szerint a 2022-es visszaesés a kétezres évek elején látott dotkomlufi kipukkanásához hasonlít, amikor több tucat túlértékelt startup ment tönkre, majd a piacot elárasztották a tehetségek, és kinőttek az olyan mai meghatározó vállalkozások, mint a Facebook és a YouTube.

Harry Nelis, az Accel befektetési cég ügyvezető partnere szintén úgy gondolja, hogy korábban már többször beigazolódott, hogy a gazdaságilag nehezebb időszakok kedveztek a később meghatározó vállalatok indulásának, az elmúlt időszakban munkanélkülivé vált techdolgozók pedig bátor kockázatvállalással abban az egyedülálló helyzetben vannak, hogy a világ legbefolyásosabb cégeitől távozva magasan képzett kollégák hálózatához férnek hozzá, és egyedi előnyökkel felvértezve vághatnak neki a saját projektek megvalósításának.