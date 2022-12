Trösztellenes szemek vetülnek a Meta virtuális valóságára

Bíróság előtt védte meg a Within tervezett felvásárlását a Meta első embere, azzal érvelve, hogy a fitnesztevékenységek követéséhez fejlesztett virtuálisvalóság-alkalmazás egy születőben lévő ipar felépülését ösztönzi, és nem a dominancia megalapozása lenne a célja az akvizícióval. A kaliforniai szövetségi bíróságon Zuckerberg arról beszélt, hogy az alkalmazásfejlesztő cég felkarolásával elsősorban kommunikációs eszközök és platformok építése lenne a célja. A közösségimédia-cég 2021 októberében jelentette be a Within megvásárlását, egy nappal azután, hogy a nevét Facebookról Metára változtatta.

Mindennek előzménye, hogy a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) azzal vádolta meg a közösségi óriást, hogy a felvásárlással próbálná idő előtt megalapozni versenyelőnyét a virtuálisvalóság-piac fitneszalkalmazásos szegmensében, miközben a metaverzum megépítésén munkálkodik, amire utalt az Oculus headset-gyártó 2014-es bekebelezése is. Az FTC ennek farvizén júliusban beperelte a Metát, hogy megtorpedózza az ügyletet, és egy belsős levelezés kapcsán indult meg az eljárás, amiben Zuckerberg 2015-ben úgy fogalmazott, hogy a tervek szerint a Meta fogja megépíteni a VR-piac legtöbb alkalmazását és szoftveres szolgáltatását.

Zuckerberg azzal védekezett a bíróság előtt, hogy természetesnek mondható, hogy a meghatározó platformok tulajdonosai a saját területükön sikeresebb alkalmazásokat építenek fel, úgymond "killer appokat", de ez nem jelenti azt, hogy mások termékei nem lesznek elérhetők a felhasználók számára. Példaként a Microsofttal vont párhuzamot: míg a redmondiak a produktivitásra fókuszálnak, addig a Meta a kommunikációra.

A közösségi óriás közlése szerint a a Within-ügylet lebonyolítása január 31. előtt nem várható, addig is legalább biztosan nem, ameddig a bíróság határozatot nem hoz az FTC előzetes intézkedési kérelmével kapcsolatban. Zuckerberg a bíróság előtt azzal árnyalta a képet, hogy akkor döntött az ügylet mellett, amikor a Meta erősebb pénzügyi helyzetben volt, és a jelenlegi gazdasági helyzetben valószínűleg már másként tenne.

A Within többek közt a Supernatural nevű fitneszalkalmazás fejlesztője, ami komplett edzéseket kínál a felhasználóknak, és csak a Meta Quest headsetjein érhető el, ami az IDC piackutató cég szerint gyakorlatilag lefedi a VR-hardverpiac 90 százalékát. A Metának ott van még a Meta Quest Store több száz applikációval, köztük a táncolós Beat Saber játékkal, ami az egyik legnépszerűbb VR-programnak számít.

Az ügy tovább bővíti azon csaták sorát, amit a Meta vív világszerte a piaci hatóságok ellen versenyellenes vádak kapcsán. Szintén a héten történt, hogy az Európai Bizottság lezárta a Facebook Marketplace ügyében indított vizsgálatot, melynek eredményeként a Meta is megkaphatja az első, milliárdos összegű versenyjogi bírságát az EU-ban.

Az EU végrehajtó szerve tavaly júniusban kezdeményezett versenyjogi eljárást a Facebook piactér-szolgáltatásának működése kapcsán. A szervezet a vizsgálat során azt igyekezett feltárni, hogy az amerikai székhelyű közösségi szolgáltató sértett-e uniós jogot azáltal, hogy az oldalon hirdető vállalkozásoktól származó hirdetési adatokat felhasználva előnyhöz juthatott olyan piacokon, ahol saját szolgáltatásával is jelen van, egyben az említett hirdetők konkurenciájaként.

A Meta felvásárlásainak egyébként is egyre nagyobb figyelmet szentelnek a hatóságok: a bizottság 2020-ban egy másik perben megtámadta az Instagram és a WhatsApp korábbi felvásárlását is, mivel mindkét szolgáltatás új és domináns volt egy adott feltörekvő piacon a felvásárlások idején. A Metától tehát nem áll távol, hogy még időben dominanciát biztosítson magának akvizíciók révén.

Nem adják fel

A Meta rengeteg pénzt öl a metaverzumos fejlesztésekért felelős Reality Labs részlegbe. A cég körül láthatóan egyre fogy a levegő, a befektetők egyre türelmetlenebbek és idegesebbek, miután a metaverzum projektért felelős Reality Labs divízió vesztesége csak idén eddig elérte a 9,4 milliárd dollárt, miközben a Meta-nak egyébként is nehéz körülmények között kell helytállnia.

A befektetők aggodalma mindenesetre nem teljesen alaptalan, mivel a legutóbbi negyedéves eredmények ismertetésekor a cég közölte, minden jel arra utal, hogy a veszteség 2023-ban tovább nő, dacára annak, hogy - egyelőre virágnyelven - egyre több nagybefektető ad hangot annak a véleményének, miszerint a részleg költségeit jelentős mértékben vissza kéne fogni. Hatalmas pazarlásról számolt be a projekt mögül nemrég kihátráló John Carmack is.

A Reality Labs műszaki igazgatója, Andrew Bosworth legfrissebb nyilatkozata szerint azonban a jövőben sem tervezik visszavágni a VR-befektetésekre szánt erőforrásokat, a 2023-ra kitekintő, idei év végi bejegyzésében arról ír, hogy továbbra is rendületlenül hisznek "a jövőben".