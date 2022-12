Megvan, mikortól él az uniós töltőreform

Az Európai Parlament ősszel hozta meg az utolsó formális döntést az egységes töltőcsatlakozó-szabványokról, a héten pedig közzétette az irányelv végleges változatát is, melyből már kiderül, hogy pontosan mikortól is lép életbe a töltőreform. A rendkívül hosszú ideje formálódó jogszabály értelmében 2024. december 28-át követően minden, az EU-ban értékesített okostelefonnál, tabletnél, headsetnél, kézi játékkonzolnál, hordozható hangszórónál, fényképezőgépnél, e-könyv-olvasónál csak és kizárólag az USB Type-C töltőcsatlakozó használata lesz elfogadott gyártótól függetlenül – derül ki a dokumentumból.

Az unió 27 tagállamának 2023. december 28-ig kell elfogadni és kihirdetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, majd azokat 2024. december 28-tól alkalmazniuk is kell. A direktíva hatálya 2026. április 28-tól terjed ki a noteszgépekre is.

Az új direktíva a nagy gyártók közül egyértelműen az Apple iPhone termékkínálatát érinti leginkább, a cég az okostelefonok esetében ugyanis hosszú évek óta saját csatlakozószabványt használ (Lightning), amiből nem mellékesen még számottevő bevételt is realizál, hiszen minden egyes utángyártott kábelért licencdíjat szed a cég.

A Lightning csatlakozóktól és kábelektől az Apple 2024-től minden bizonnyal kénytelen lesz globálisan búcsút venni, a cupertinói vállalat októberi nyilatkozata szerint természetesen eleget fog tenni az új uniós törvényeknek, mivel más választása nem nagyon van.

„Nincs más választásunk, ahogy a világon máshol is, be fogjuk tartani a helyi törvényeket. Úgy gondoljuk, hogy környezetvédelmi szempontból és az ügyfeleinknek is jobb lett volna, ha nincs kormányzati előírás” – nyilatkozta Greg Joswiak, az Apple marketingért felelős alelnöke, aki szerint a Lightning remek csatlakozó volt, és az egységes töltőkkel kapcsolatban a két fél közt nézeteltérés adódott. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy és milyen ütemezéssel integrálják az USB-C-t az iPhone-ba, nem osztott meg részleteket.

Elemzők szerint a 2023-ban megjelenő iPhone-ok már USB-C-vel jönnek, és az Apple valószínűleg világszerte átáll a használatára, nem csak az Európai Unióban. A pár hónapja bemutatott új, 10. generációs iPadeken már USB-C töltőcsatlakozó található, valamint ez a csatlakozó került az új generációs Apple TV távirányítójára is (melynek dobozába most először nem tesz semmilyen töltőkábelt az Apple), így a jelek szerint a cég már elkezdte a fokozatos átállást, felkészülve az elkerülhetetlenre.