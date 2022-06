Végre: megállapodás született az egységes töltőkről

Az Európai Parlament többek közt kibocsátás-csökkentésre irányuló tervekről szavaz június 6-9. közt tartott plenáris ülésén, ahol napirendre került a már egy évtizede szorgalmazott, hosszas előkészítéssel járó "egységesített töltő" kérdés is. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának tárgyalói ideiglenes megállapodást kötöttek arról, hogy 2024-től a kis- és közepes méretű hordozható elektronikus eszközök legtöbbje csak az USB Type-C típusú töltővel lesz árusítható az Európai Unióban - közölte az uniós parlament kedden.

Az új szabályok értelmében a vezetékes kábelen keresztül tölthető okostelefonokat, táblagépeket, e-olvasókat, tölthető fülhallgatókat, digitális fényképezőgépeket, kézi videójáték-konzolokat és hordozható hangszórókat gyártótól függetlenül USB-C porttal kell felszerelni. A gyártók 40 hónapot kapnak rá, hogy a hatálybalépés után átalakítsák a laptopokat és teljesítsék a szükséges előírásokat, a vásárlók pedig dönthetnek arról, hogy az új elektronikus berendezéseket töltőeszközzel vagy anélkül kívánják-e megvásárolni - áll a tájékoztatásban.

A jogszabályt idén még hivatalosan is jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ami már inkább formalitás lesz, a sajtóközlemény kész tényként kezeli, hogy 2024 őszén hatályba lépnek az új szabályok. Az EU közleménye szerint a szabályok azokra az eszközökre vonatkoznak, „amelyek vezetékes kábelen keresztül tölthetők”, vagyis a csak vezeték nélkül tölthető eszközöket nem kötelező USB-C porttal ellátni. Az új szabályok értelemszerűen nem vonatkoznak majd az alkalmazás időpontja előtt forgalomba hozott termékekre.

Az intézkedés célja egyrészt a fogyasztók életének megkönnyítése, akiknek nem kell különböző kábeleket használniuk a mobilok, táblagépek, vagy fényképezők feltöltéséhez: a jövőben egyetlen eszközre lesz szükségük a hordozható elektronikus eszköz legtöbbje töltéséhez, a töltők pedig alkalmazhatók lesznek új berendezések vásárlása esetén is.

A másik cél a pazarlás csökkentése, mivel az okostelefonok töltői évente 11 ezer tonnánál is több elektronikus hulladékot termelnek. „Az elektronikai hulladék mennyisége növekszik a leggyorsabban az EU-ban. Ha valóban meg akarjuk valósítani a zöld megállapodást, és vissza akarjuk szorítani az erőforrások felhasználását, akkor minden akadályt meg kell szüntetni” – mondta korábban Anna Cavazzini, a Parlament fogyasztóvédelmi szakbizottságának elnöke.

A döntés legnagyobb hatással a teljesen egyedi töltőcsatlakozó-szabványt használó Apple-re lehet. Bár a cupertinói cég újabb notebookjain és táblagépein már egyaránt USB-C csatlakozó van, az iPhone-okat továbbra is a 2012-ben debütált Lightning porttal szereli fel – ez a következő almás modellel akár meg is változhat az eddigi pletykák szerint. 2021-ben az Apple 241 millió iPhone-t adott el világszerte, ebből 56 milliót Európában értékesített. A cupertinói cég nem meglepő módon korábban több ízben ellenezte az unió egységes töltőre irányuló törekvéseit, ami szerinte inkább árthat a fogyasztóknak, illetve kétségbe vonta azt is, hogy az intézkedéssel számottevően csökkenne az elektronikus hulladék mennyisége.