Lefizetésekkel mehetett elébe a Google a rivális alkalmazásboltoknak

Újabb kellemetlen részlet látott napvilágot az Epic Games által még 2020-ban indított antitröszt-per révén, ami a Google és az Apple versenyellenes gyakorlatait vizsgálja digitális appboltjaik és operációs rendszereik kapcsán. Mint kiderült: korábban az Activision Blizzard és a Riot Games is fontolta saját mobilalkalmazás-áruházak fejlesztését, de a Google lefizette őket annak érdekében, hogy végül ne indítsanak saját alternatívákat. Az üzleti dokumentumok alapján az Activision Blizzardnak három éven át összesen 360 millió dollárt, míg a Riotnak egy évre 30 millió dollárt fizetett ki a Google. A bírósági papír szerint a keresőcég összesen 24 ilyen megállapodást köthetett fejlesztőcégekkel.

Az egyik dokumentum szerint amikor a Google tudomást szerzett róla, hogy az Activision Blizzard egy olyan mobildisztribúciós-platform indítását tervezi, ami a keresőcég bevált megoldásánál kedvezőbb feltételekkel csábította volna a fejlesztőket, egyezséget ajánlott. Egy másik dokumentum tanulsága szerint a keresőóriás hasonlóan járt el akkor is, amikor megtudta, hogy a League of Legends-ért felelős Riot Games is fontolja egy alkalmazásboltot fejlesztését, felajánlotta a 30 millió dolláros összeg megfizetését.

Lassan a digitális lábnyom is szériatartozék (x) A thyssenkrupp kormányrendszereihez már tekintélyes adatvagyon is jár. A thyssenkrupp kormányrendszereihez már tekintélyes adatvagyon is jár.

Lassan a digitális lábnyom is szériatartozék (x) A thyssenkrupp kormányrendszereihez már tekintélyes adatvagyon is jár.

A fejlesztőkkel kötött megállapodások a "Project Hug" néven ismert program részét képezik, ami leírása szerint az androidos fejlesztők ösztönzését és támogatását célozza, de a kritikák szerint valójában a konkurens appboltok használatát kívánja ellehetetleníteni.

A Google és az Activison visszautasította az Epic vádjait: az Activision szóvivője szerint a Google soha nem gyakorolt rá nyomást annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a versenyt, és az Epic Games állításai alaptalanok. A keresőcég szóvivője szerint az Epic rossz színben, félrevezetően tünteti fel az üzleti megállapodásaikat. A cég tavaly egy hasonló ügyet már elvesztett az Apple ellen, amivel kapcsolatban jövőre születik meg a másodfokú ítélet.

Az Epic Games 2020 nyarán a Google és az Apple ellen is hadjáratot indított, miután a két vállalat kiebrudalta a kiadó népszerű Fortnite battle royale játékát mobilos alkalmazásboltjaiból, miután abban a cég egy a platformgazdák saját rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési opciót is bevezetett. Noha az Epic Games opcióként az Apple App Store-os és Google Play Store-os fizetés lehetőségét is benne hagyta az alkalmazásban, saját megoldásának barátságosabb árazása mellett a felhasználók nem valószínű, hogy a platformok saját csatornáit használták volna. A kerülőutat bevezető frissítésre a Google és az Apple is villámgyorsan reagált, mindkét cég azonnal kitette a Fortnite szűrét alkalmazásboltjaiból. Ezt követően az Epic Games sem teketóriázott, és még aznap pert indított a keresőóriás és a cupertinói cég ellen is.

A bíróság tavaly kimondta, hogy az Epic egyértelműen megszegte az Apple-lel kötött szerződést azzal, hogy a Fortnite-ba beépítette saját fizetési opcióját. Ennek értelmében a Apple-nek fel kell hagynia azon gyakorlatával, mely tiltja fejlesztőket a külsős fizetési megoldások implementálásától.