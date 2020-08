Az Apple-t és a Google-t is pereli az Epic Games

A Google és az Apple ellen is hadjáratot indít az Epic Games: a két vállalat kiebrudalta a kiadó népszerű Fortnite battle royale játékát mobilos alkalmazásboltjaiból, miután abban a cég egy a platformgazdák saját rendszereit megkerülő, saját alkalmazáson belüli fizetési opciót is bevezetett. Utóbbin keresztül ráadásul a Fortinte-ban használt "V-Buck" fizetőeszközök jelentősen olcsóbban, 20 százalékos kedvezménnyel voltak megvásárolhatók.

Noha az Epic Games opcióként az Apple App Store-os és Google Play Store-os fizetés lehetőségét is benne hagyta az alkalmazásban, saját megoldásának barátságosabb árazása mellett a felhasználók nem valószínű, hogy a platformok saját csatornáit használták volna. A kerülőutat bevezető frissítésre a Google és az Apple is villámgyorsan reagált, mindkét cég azonnal kitette a Fortnite szűrét alkalmazásboltjaiból. Ezt követően az Epic Games sem teketóriázott, és még aznap pert indított a keresőóriás és a cupertinói cég ellen is.

Egyértelmű, hogy a cég miért akarta megkerülni a két vállalat rendszereit, azok ugyanis az appon belüli fizetésekből 30-30 százalékot hasítanak le maguknak. Androidon ez kevésbé fájdalmas az Epic Games számára, hiszen nincs feltétlenül a Play Store-ra utalva, a Fortnite eredeti rajtjakor is külső telepítéssel tette azt elérhetővé a játékosok számára. A népszerű játék csak idén áprilisban került be a Google alkalmazásboltjába - úgy tűnik azonban hogy idáig tartott a keresőóriás vendégszeretete. Az Apple rendszerén már nehezebb a cég helyzete, azon ugyanis a felhasználók szinte teljesen az App Store-ra vannak utalva az alkalmazások beszerzéséhez, így a kitiltással az Apple lényegében egy az egyben kizárta a játékot iOS-ről.

Az Epic Games mindkét vállalat ellen pert indított - az Apple esetében ez már a sokadik hasonló panasz, nemrég mások mellett a Telegram is az EU-s versenyügyi hatósághoz fordult a 30 százalékos "Apple-adó" ügyében. Ezt a hullámot igyekszik meglovagolni az Epic Games is, amely egy videót is közzétett, az Apple híres "1984" tévéreklámját parodizálva.

Nineteen Eighty-Fortnite - #FreeFortnite Még több videó

A Google-lel szemben már eggyel összetettebb a helyzet, mert bár a cég ugyancsak kihasítja a maga 30 százalékát az appon belüli vásárlásokból, az Android jóval szabadabb platform, amelyen a felhasználók harmadik felektől származó alkalmazásboltokból vagy egyéb külső forrásokból is telepíthetnek appokat - ahogy azt a Fortnite-tal is tették az androidos verzió rajtját követő 18 hónapban. A kiadó által a két cég ellen felhozott vádak a működésbeli különbségek dacára megegyeznek, az Epic Games mind a Google-t, mind az Apple-t a platformjaikon zajló szoftverdisztribúció, illetve az alkalmazásokon belüli fizetések fölött gyakorolt monopóliuma miatt támadja.

Miután a Google-lel szemben a fentiek miatt eggyel nehezebb dolga van, a kiadó itt egy plusz vádat is debobott: a cég szerint a keresőóriás arra kényszerítette a OnePlust, hogy hátráljon ki az Epic Gamesszel kötött korábbi megállapodásából, mely szerint készülékeiből egyedi, a Fortnite-ot előre telepítve tartalmazó kiadást is piacra dobott volna. A cég szerint a Google emellett az LG-vel kötött hasonló megállapodását is keresztül húzta - ami a többi gyártóval való potenciális egyeztetéseit is meggátolta. Az ügyben a Google egyelőre nem nyilatkozott.