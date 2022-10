Sovány eredményekkel állt elő az Alphabet

A társaság 69,1 milliárd dolláros bevételről számolt be hat százalékos növekedéssel a július és szeptember közti időszakban az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva, ami azért is harmatos, mert a tavalyi harmadik negyedévben 41 százalékos volt az éves növekedés. Így ez a hat százalék a leggyengébb növekedés 2013 óta (egy pandémia alatti időszakot leszámítva), és nem éri el az elemzők által várt 70,58 milliárdot.

A nettó profit 13,91 milliárd dollár, ami szintén jóval kevesebb az egy évvel korábban produkált 18,94 milliárd dollárnál, 27 százalékos visszaesést jelent. A vállalat ezzel szemben a második negyedévben még 69,7 milliárd dolláros bevételt jelentett és 16 milliárd dollárt nettó profitot.

A hirdetési üzletág összesen 54,5 milliárd dollárt hozott az előző év 53,1 milliárd dollárja után, aminek nagy részét a Google kereső hirdetési bevételei tették ki 40 milliárd dollárral. A YouTube hirdetési bevételei 7,07 milliárd dollárra csökkentek az előző évi 7,2 milliárd dollárhoz képest, miközben az elemzők 3 százalékos növekedésre és 7,42 milliárd dollárra számítottak. Philipp Schindler, a Google üzleti vezérigazgatója szerint a keresési hirdetések terén visszafogottabb költéseket lehetett látni a hirdetők részéről egyes területeken, például biztosítás, kölcsön, jelzáloghitel és kriptovaluta témákban.

Eközben lassan de biztosan hízik a Google felhős üzletága, mely az idei első negyedévben 5,821 milliárd dollárnyi árbevételt termelt a cégcsoportnak, most pedig az elemzők várakozásait túlszárnyalva 6,87 milliárd dollárt hozott a konyhára. Éves viszonylatban nézve is látható az erősödés, hiszen az még 4,99 milliárd dollár volt a 2021-es Q3 időszakban. Viszont a felhős részleg működési vesztesége az időszakban 699 millió dollár a korábbi időszak 644 milliárd dollárjához képest. Az előző negyedévben produkált egyébként 858 millió dolláros veszteséghez képest azonban már mégis csak kevesebb.

A vállalat kommentárja szerint az eredmények a Search és a Cloud egészséges növekedését tükrözik, amit közben a devizaárfolyam mozgása is befolyásolt. A cég továbbra is a hosszútávú befektetésekre fókuszál amellett, hogy a gazdasági környezet változásaira is reagál, az elmúlt időszakban új fejlesztéseket jelentett be a keresőhöz, a felhős üzletághoz kapcsolódóan, illetve keresi a YouTube Shorts új monetizációs lehetőségeit.

Pichai vezérigazgató korábban már belengetett különféle költségcsökkentési intézkedéseket a recesszióra és az inflációra hivatkozva, szeptemberben úgy nyilatkozott, hogy 20 százalékkal szeretnék hatékonyabbá tenni a céget, aminek részeként elbocsátások is várhatók. A cég emellett leállította a következő generációs Pixelbook laptop fejlesztését, illetve az Area 120 inkubátoron belül istápolt projektjeinek felét. Ezt követte a Google Stadia megszűnésének híre.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma azonban nőtt, már 186 ezer főből áll az állomány a tavalyi 150 ezerhez képest, de Pichai hozzátette, hogy a negyedik negyedévben a toborzásnál már behúzzák a féket a működési költségek visszafogása miatt, fele annyi embert fognak felvenni, mint a harmadik negyedévben.