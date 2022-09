Lehúzza a rolót a Google Stadia

A Google 2023. január 18-án leállítja a Stadia felhős játékszolgáltatást arra hivatkozva, hogy nem sikerült eléggé népszerűvé válnia a felhasználók körében. Pedig a keresőcégnek nagy tervei voltak vele, hiszen meglehetősen jól hangzott, hogy a játékosok oldalán nincs szükség erős hardverre az élvonalbeli játékok indításához, azok a Google saját szerverein futnak, a felhasználókhoz csupán a streamelt mozgókép jut el.

A keresőcég közölte, hogy a Stadia kontroller, illetve a Stadia Áruházban vásárolt programok után visszatérítést ad a felhasználóknak, ami a szolgáltatás leállásának határidejéig fog megérkezni hozzájuk. A játékszolgáltatás mögött álló technológiától azért nem válnak meg teljesen, később egyéb funkciók formájában beépül majd a YouTube, a Google Play és egyes kiterjesztettvalóság-programok kódjába, a korábban Stadián dolgozó szakemberek pedig a cég más projektjein fognak dolgozni.

Egy lépéssel a jelen előtt, itthon már 30 éve (x) Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig. Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig.

Egy lépéssel a jelen előtt, itthon már 30 éve (x) Az Accenture 70 éves krónikája minden tekintetben sikertörténet, kezdve az IT új világának úttörő szerepétől a mai FORTUNE GLOBAL 500 iparági vezető pozícióig.

A Google Stadia nem volt olyan hosszúéletű: 2019 márciusában rajtolt el, de már ezt is kétkedve fogadta az iparág, ismervén, hogy a türelmetlen keresőcég hamar leállítja azokat a projekteket, amik nem nem válnak jövedelmezővé rövid időn belül. Sokan kritizálták a játékok magas árait is, főleg annak fényében, hogy streamingről van szó, és a felhasználó közvetlenül nem birtokolja a programot, aminek a futtatásáért fizet. A Stadia itthon kétféle konstrukcióban érhető el: az ingyenes csomaghoz csak egy Gmail fiókra van szükség, abban ugyanakkor a maximális felbontást és frissítési rátát 1080p-nél, illetve 60 FPS-nél korlátozza a Google. A havi bruttó 2990 forintért igénybe vehető Stadio Pro esetében már 4K/60FPS stream is elérhető HDR minőségben - persze ha azt az adott eszköz is támogatja.

Az ímmel-ámmal döcögő szolgáltatás megszűnése nem jelenti, hogy egyáltalán ne lenne igény a felhőalapú játékélményekre, a Microsoft, az Nvidia és az Amazon továbbra is elkötelezetten fejleszti saját alternatíváit. A visszavonulás jelei már korábban is megmutatkoztak: még alig kezdődtek el a csatározások a játékstreaming-piacon, de a Google máris visszavonulót fújt, legalábbis a saját fejlesztésű címek terén, tavaly év elején felszámolta belső fejlesztőcsapatát, a Stadia Games and Entertainment, röviden SG&E néven ismert stúdiót, és a játékkészítés helyett a platform fejlesztésére kezdett fókuszálni.