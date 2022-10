Méregdrága VR-headsettel állt elő a Meta

A Meta Connect 2022 esemény keretén belül Mark Zuckerberg bemutatta az új Quest Pro kevertvalóság-, virtuálisvalóság-headsetet, ami 1499 dolláros (nettó 664 ezer forint) árcédulájával csaknem négyszer annyiba kerül, mint a jelenleg kapható 399 dolláros Quest 2. Az eszközt eddig Project Cambria néven emlegették a híresztelések, amelyek már szintén belebegtettek egy 1500 dolláros árat, de valószínűbbnek tűnt még a 700-800 dollár. Tuong Nguyen, a Gartner elemzője szerint a magas bevezetési ár is mutatja, hogy a készüléket nem a tömegpiacra szánják, hanem a vállalati felhasználókat célozza, ilyen áron meglehetősen nehéz lenne eladni a Quest 2-ről frissíteni vágyók vagy az új fogyasztók számára,

Az árképzés igazolására a Pro persze több funkciót, erősebb komponenseket és finomabb kialakítást kapott a Quest 2-nél: 10 fejlett VR/MR érzékelővel szerelték fel, térbeli hangzást produkál, belülre pedig 256 GB tárhely és 12 GB RAM került új Snapdragon XR2+ processzorral. A Meta Quest Touch Pro kontrollerek is három kamerával és Snapdragon 662 mobilprocesszorral dolgoznak. Kijelző terén is egyértelmű a fejlődés, bár a Quest Pro LCD-kijelzője nem feltétlen a legjobb ár-érték arányú megjelenítő lesz a piacon, ha a Sony és az Apple újdonságai is megjelennek, holott 37%-kal jobb képpontsűrűséget és 75%-kal több kontrasztot is produkál a Quest 2-nél.

Az elsősorban üzleti ügyfeleknek szánt Pro headset lehetővé teszi viselője számára, hogy a valós környezetet is láthassa a kijelző perifériáján, és sokkal inkább kevertvalóság-, mint virtuálisvalóság-kiegészítő, hiszen a digitális tartalmakat a valódi környezetre képes kivetíteni. A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella az eseményen hozzátette, hogy az eszközön elérhető lesz a Windows 365 irodai platform is.

A Microsofttal, a Zoommal és az Accenture-rel kötött közelmúltbeli megállapodások szintén jelzik, hogy a Meta határozott irányt vett a vállalati felhasználók felé, akik számára kigazdálkodhatóbbnak tűnik a hardver ára egy átlagfogyasztónál – írja a Counterpoint Research gyorselemzésében. A szakértők szerint a Quest Pro-val a Meta egy újabb lépést tesz a kevert- és a kiterjesztettvalóság felé, miután tavaly a Ray-Bannel közösen bemutatatta okosszemüvegét.

A július végén közzétett második negyedéves eredmények azt mutatták, hogy a Meta számára továbbra is költséges a virtuális valósággal és a metaverzummal kapcsolatos grandiózus tervei megvalósítása, a Reality Labs folyamatosan mínuszban zárja a negyedéveket, jóllehet Zuckerberg korábbi nyilatkozataival utalt rá, hogy ezzel a kezdetektől fogva számoltak a cégnél, és hogy a terület a fejlesztésébe tolt milliárdoknak köszönhetően jó darabig veszteséges marad még. A Quest 2 headset árát is példátlan módon megemelték, ilyen lépéshez korábban még nem folyamodtak Zuckerbergék, a termék életciklusának közepén történő szokatlanul nagy áramelés teljesen szokatlan lépés volt.