Egyre zavarosabb a víz a Meta virtuális valóságában

Egyre költségesebb vállalkozás a Meta számára a virtuális valósággal és a metaverzummal kapcsolatos grandiózus tervei megvalósítása, a Reality Labs divízió 2,8 milliárd dollár mínuszban zárta a második negyedévet. A virtuális valósággal foglalkozó részleg tehát továbbra is óriási veszteségeket termel, jóllehet Zuckerberg korábbi nyilatkozataival utalt rá, hogy ezzel a kezdetektől fogva számoltak a cégnél, és hogy a terület a fejlesztésébe tolt milliárdoknak köszönhetően jó darabig veszteséges marad még. A részleg tavaly több mint tízmilliárd dolláros, az idei első negyedévben pedig hárommilliárd dolláros mínuszt termelt az anyacégnek, és ezt a trendet folytatja a mostani második negyedéves 2,8 milliárd dolláros mínusz.

A meglehetősen gyenge pénzügyi eredmények miatt a Meta első embere, Mark Zuckerberg az első negyedéves beszámoló közzététele során még áprilisban kijelentette, a cég a lassuló ügyfélszám-növekedés és más, kedvezőtlen hatások miatt idén visszafogja kiadásait, melyet a korábbi 90-95 milliárd dolláros helyett a 87-92 milliárdos sávban próbálnak tartani. A Facebook korábbi hardveres üzletágából kinőtt Reality Labs-ot érintő költségcsökkentés látszólag komoly érvágás a cég számára, mely tavaly ősz óta emelte ki a metaverzum-projektet, ebben látva jövőbeni a növekedés egyik legnagyobb lehetőségét.

Mindeközben a Meta pár napja bejelentette, hogy nem kis összeggel, 100 dollárral megemeli a Quest 2 headset árát, ilyen lépéshez korábban még nem folyamodtak Zuckerbergék. A Rift headset és a kontrollerek 800 dollárba kerültek a piacra dobáskor, és a cég csak az árak csökkentésével tudta feljebb tornázni az eladási számokat. Évekkel később a jutányos árú, belépőszintű Oculus Quest 2 lett a legsikeresebb headset a portfólióban, de a termék életciklusának közepén történő szokatlanul nagy áramelés azt jelzi, hogy a Meta valamit félreszámolhatott – írja a TechCrunch.

A cég már a Project Cambria headset kiadására készül, ami a Bloomberg információi szerint végül Quest Pro néven kerül piacra, és az eddigi pletykák szerint 1500 dolláros árcímkét kaphat, ami közel állhat a hardver valódi költségeihez, de a szakértők egy része szkeptikus azzal kapcsolatban, mekkora felvevőpiaca lehet 2022-ben egy ennyire drága eszköznek. Természetesen nem a Meta az egyetlen szereplő, aki új hardverrel tervez előrukkolni az évben: a Sony a héten jelentett be új részleteket másodikgenerációs headsetével kapcsolatban, és az Apple is sok erőforrást fordít régóta pletykált kevertvalóság-eszközébe, ami akár 3000 dollárba is kerülhet megjelenésekor.

Más nehézségekkel is szembe kell néznie a közösségi óriásnak: az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) szerdán közölte, hogy megakadályozná a Metát a Within nevű VR-fejlesztő stúdió felvásárlásában, ami többek közt a Supernatural fitneszalkalmazást készítette. A 400 millió dolláros megállapodást nem nézik jó szemmel a hatóságok azokban az időkben, amikor a kisebb startupoknak nehéz bevételt szerezniük, és a befektetői érdeklődés is csökken irántuk, kitett helyzetben vannak a Meta csekkfüzetének.

Az idei második negyedév egyébként sem alakult fényesen: először fordult elő, hogy a közösségi médiaóriás bevételei csökkentek az egy évtizeddel ezelőtti tőzsdei bevezetése óta. A Meta április–június között 28,82 milliárd dollár bevételre tett szert, ami egy százalékos csökkenés a 2021-es év azonos időszakához képest, és elmarad az elemzők 28,92 milliárd dolláros várakozásától is. A nyereség 6,69 milliárd dollár volt, 36 százalékkal kevesebb a megelőző időszak eredményénél. Az elemzők korábban 7,04 milliárd dolláros nyereséget prognosztizáltak a 28,9 milliárd dolláros bevétel mellé.