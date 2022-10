A legkülönfélébb elektronikai termékek megbízásos gyártására specializálódott, a bérgyártási szegmens legnagyobb szereplőjének számító tajvani Foxconn óvatos, de optimista hangvételű prognózist adott kedden a negyedik negyedéves bevételi kilátásokkal kapcsolatban, miután szeptemberben rekordot döntöttek az eladások havi viszonylatban, főleg az új iPhone-oknak köszönhetően.

A többi globális gyártóhoz hasonlóan az Apple egyik fő beszállítójának számító Foxconn arra számít, hogy az utolsó három hónapban már érezhető lesz a globális recesszió és az infláció hatására kialakuló, fogyasztók részéről mutatkozó keresletcsökkenés, különösen Európában és az Egyesült Államokban. A vállalat azonban fenntartja az egész évre vonatkozó, augusztusban kiadott optimista, növekedést mutató prognózisát, de továbbra is figyelemmel kíséri az infláció dinamikáját, a világjárványt és az ellátási lánc folyamatait – írja közleményében.

A hivatalosan Hon Hai Precision Industry Co Ltd. néven ismert cég közlése szerint a szeptemberi bevétel 40,39 százalékkal 25,9 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Ez összeg egyben 83,2 százalékkal több, mint amit augusztusban sikerült produkálni, és így a vállalat eddigi havi eladási rekordjának számít.

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik! Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

Neil Shah, a Counterpoint Research partnere szerint a Foxconn rekordbevétele a múlt hónapban piacra dobott, magasabb árú iPhone 14 Pro és Pro Max modellek iránti keresletnek köszönhető elsősorban, bár a vállalat maga nem nevezte meg a cupertinóiakat. Elemzők szerint az új iPhone-ok iránti érdeklődés, illetve a nagyobb ügyfelek (pl. Amazon) oldaláról mutatkozó kereslet a szerverek iránt együtt egyensúlyozhatja azt az ellenszelet, amit a globális kereslet lassulása hoz majd az utolsó negyedévben. A negyedik negyedév különösen fontos időszak a tajvani gyártók számára, hiszen a nyugati piacokon elkezdődik az ünnepi szezon, amikor több fogy mobilból, táblagépből és egyéb elektronikai cikkekből.

Mivel az Apple pontos számokat nem közöl, eddig csak becslések, azok közül is egymásnak ellentmondók vannak az iPhone 14 modellek eladásaival kapcsolatban. A bennfentes Apple-jós, Ming-Chi Kuo a múlt hónapban arról számolt be, hogy az Apple 10 százalékkal megnövelte az összeszerelni kívánt iPhone 14 Pro telefonok mennyiségét a Foxconn felé, ám előtte a Bloomberg még arról számolt be, hogy a cupertinói cég lemondta az év végére tervezett körülbelül 6 milliós plusz egységet. Abban a legtöbb kritikus egyetért, hogy az új készülék vásárlását fontoló felhasználóknak a sima alapmodellre nem éri meg váltani a csekély újítás miatt, érdemesebb már a 100 dollárral drágább Pro variánst választani, ezért is lehetnek népszerűbbek majd a sorozat drágább darabjai.