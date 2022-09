A metaverzum lehet a Disney+ jövője

A Walt Disney a D23 Expo nevű esemény apropóján adott interjút hétvégén a Reutersnek, amiben nagyvonalakban vázolta, hogyan tervezi átalakítani a történetmesélés jövőjét a technológia segítségével. Ennek apropója, hogy a vállalat jövőre tölti be 100. születésnapját, a következő évszázadban pedig a metaverzum is szerepet kap a hosszútávú stratégiában. Bob Chapek vezérigazgató mint mondta: nem szeretné elkoptatni az „M-betűs szó” használatát, ami természetesen a metaverzumra utal, és a szakember szerint a történetmesélés következő generációját hozza majd el - persze egyelőre még csak korai és kezdetleges tervekről tudott beszámolni.

A több mint 30 hónapja kinevezett Chapek eddig nem árult el túl sokat a metaverzummal kapcsolatos tervekről, igaz, most is homályosan kommunikált, megosztotta hogy a jövő személyreszabott szórakozási élményeinek alapját a vidámparkok látogatóitól, illetve a streamelő felhasználóktól gyűjtött adatok szolgáltatják, ami „korlátlan lehetőségeket” fog felszabadítani a metaverzumban, ezáltal fokozza a szórakoztató élményt mind a fizikai, mind a digitális világban. A Disney+ nem csak egy filmszolgáltatás lesz, hanem élményalapú „életmód-platformmá” válik idővel, ahol egyesülnek a vidámparkokban átélhető élmények a tartalomfogyasztás során tapasztalt digitális élményekkel.

A Disney már elkezdte lefektetni az alapokat, aminek fontos lépése volt a veterán média- és technológiai vezető, Mike White leigazolása az újonnan létrehozott Next Generation Storytelling and Consumer Experiences részleg élére. White feladata többek közt a Disney kreatív vezetőinek szánt technológiai eszköztár összeállítása. A szakértő eddig több ötletet is kidolgozott a kiterjesztett valóság használatával kapcsolatban, említett egy nyolcperces AR-filmet is, amit a héten mutattak be a Disney+ szolgáltatáson belül.

A szórakoztató és technológiai cégek sorra jelentik be a metaverzummal kapcsolatos terveiket és fejlesztéseiket félve a lemaradástól, miután a Meta bejelentette, hogy teljes gőzzel dolgozik saját virtuális platformján, amire rengeteg dollárt éget el azóta is. A virtuális valósággal foglalkozó részleg óriási veszteségeket termel, jóllehet Zuckerberg korábbi nyilatkozataival utalt rá, hogy ezzel a kezdetektől fogva számoltak a cégnél, és hogy a terület a fejlesztésébe tolt milliárdoknak köszönhetően jó darabig veszteséges marad még. A részleg tavaly több mint tízmilliárd dolláros, az idei első negyedévben pedig hárommilliárd dolláros mínuszt termelt az anyacégnek, és ezt a trendet folytatja a mostani második negyedéves 2,8 milliárd dolláros mínusz.

A Disney ambícióira több jel utalt már az elmúlt évben, tavaly decemberben a vállalat levédetett egy szabadalmat olyan technológiára, ami személyre szabott interaktív élményeket hozna létre a vidámparkok látogatói számára. Tény, hogy kevés más olyan vállalat említhető, aminek akkora előnye lenne tartalmak terén a metaverzum megalkotására, mint a mikiegeres. A Disney tartalmai minden korosztályt vonzanak, és sikeresen menetel előre a szintén erre az előnyre építő Disney+ is, ami júniusban vált elérhetővé Magyarországon.