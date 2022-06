Mickey egér berúgta a magyar streamingpiac ajtaját

Június 14-e jeles nap a magyarországi streaming tartalomfogyasztók, illetve túlzás nélkül az egész hazai médiaipar (és kicsit a távközlés) számára: az előzetesen beharangozott ütemtervet követve elérhetővé vált a Disney+ katalógusa hazánkban, ezzel újabb, minőségi online streamelhető mozifilm- és sorozatrész-hegy szabadult rá azokra, akik távolodnának a reklámokkal telenyomott, kötött lineáris tartalmaktól.

Aki az elmúlt néhány évet barlangban vagy kómában töltötte, annak gyorsan összefoglaljuk, mit érdemes tudni az új szolgáltatás hátteréről:

A Disney+ az egyik legfiatalabb globális SVOD-szolgáltató, mely a lehető legjobb időzítéssel, néhány hónappal a globális pandémia kitörése előtt, 2019 novemberében rajtolt el Észak-Amerikában és Hollandiában. A világszintű terjeszkedés részeként csak a következő tavasszal és ősszel került sor a nagyobb és tehetősebb európai piacokra, majd egy viszonylag csendes 2021-es esztendőt követően idén júniusban több tucat ország - köztük Magyarország - csatlakozott a Disney+ területekhez.

A szolgáltatás jelenleg a második legnépszerűbb SVOD-szolgáltató a világon, már ami az előfizetők számát illeti - az anyacég április elején 137,2 millió előfizetőt jelentett, ezzel a Disney+ lett egyben a legdinamikusabban fejlődő platform, mely a látványosan falnak ment Netflix-szel szemben továbbra is megállíthatatlanul nő. Ezt jól szemlélteti, hogy csak az év első három hónapjában - amikor az idei új területek friss belépői még nem jelentek meg a számokban - 7,9 millió új ügyfelet szerzett.

A pandémia mellett a Disney+ malmára hajtotta a vizet, hogy a katalógust jó ütemben tudták vonzó húzócímekkel bővíteni, illetve a kezdeti szkepticizmus ellenére mégis sikerült olyan, több lábon álló, megújuló kínálatot kialakítani, mely minden korosztályt képes lehet tartósan szórakoztatni.

A magyar Disney+ számára komoly fegyvertény lehet, hogy a szolgáltató láthatóan kiemelt hangsúlyt fektetett a lokalizációra, mely a hazai piacon a meghatározó választási szempontok közé tartozik. Így a filmek és sorozatok szinte mindegyike szinkronizált, de legalább ellátták magyar felirattal, legyen szó akár egy több mint fél évszázaddal ezelőtt megjelent Disney klasszikusról, vagy a Star Wars univerzumban játszódó vadonatúj Obi Wan Kenobi sorozatról, melynek első része május végén vált elérhetővé.

Alap a 4K

A Disney+ ráadásul technológiai megvalósításban is magasra teszi a lécet. A 4K-s tartalmak elérése alap, illetve a Netflixszel ellentétben nem feláras, emellett egyes tartalmak - eszköztől függően - Dolby Vision képpel és Dolby Atmos hangzással is nézhetők, illetve hallgathatók. Ez utóbbi nem újdonság a magyar mezőnyben, hiszen a hazánkban márciusban megjelent HBO Max szintén kínál ilyen tartalmakat, a Disney+ azonban a mezőnyben egyedüliként bizonyos filmeknél IMAX Enhanced képmódot is támogat - persze ennek élvezetéhez megfelelő megjelenítőre is szükség van.

Azt egyelőre nehéz megjósolni, hogy a Disney+ a hazai piacon mekkora elérésre lesz képes, egy friss kutatás alapján azonban komoly esély van rá, hogy a megjelenés után akár napokkal több előfizetője legyen hazánkban, mint az Apple TV+ -nak és az Amazon Prime Video-nak. A GKID mérései szerint a Disney+ induló felhasználói bázisa 160-180 ezer fő körül alakulhat, melyet promóciókkal és országos kampányokkal támogat a szolgáltató.

Érdemes kiemelni, hogy míg a Disney+ néhány országban és régióban jelentős mértékben a helyi távközlési piac egyes szereplőire támaszkodva rajtolt el (ilyen partner volt pl. az USA-ban a Verizon vagy Németországban a Telekom), addig hazánkban - egyelőre - nincs ilyen szolgáltatói partner.