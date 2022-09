200 MP-s kamerával vagánykodik a Motorola

Nem hagyta szó nélkül a Motorola az iPhone 14 bemutatóját: az Apple eseménye után nem sokkal megmutatta az idei csúcsversenyzőjének szánt Motorola Edge 30 Ultra-t, ami a megapixel-háborúban licitál még feljebb az eddig okostelefonban nem látott 200 MP-es kameraérzékelőjével. A mobil lényegében egyezik az augusztusban bemutatott X30 Próval, ami a hardvert illeti, az esemény inkább a globális piacralépés bejelentését szolgálta. A mobil impozáns egyéb jellemzői mellett említhető a 6,67 hüvelykes FHD+ pOLED kijelző, ami 144 Hz-es képfrissítésre képes, maximális fényereje 1250 nit. Belül a Snapdragon 8+ Gen 1 processzora dolgozik 12GB RAM és 256 GB tárhely társaságában, energiát 4610 milliamperórás akkumulátor szolgáltat neki.

A lekerekített formájú kijelző szélei egyébként értesítő LED-ként funkcionálnak, a színes fénycsíkok jelezhetik a hívásokat és különböző értesítéseket. Töltés terén adott az 50 wattos vezeték nélküli, illetve vezetéken keresztüli 125 wattos lehetőség, a cég elmondása szerint hét percnyi töltéssel egész napos működés várható a készüléktől, teljes töltöttség esetén pedig több mint egy napig húzza.

A Samsung 2021-ben bemutatott, 200 MP-es felbontású ISOCELL HP1 érzékelője 1/1,22 hüvelyk méretű, és 16:1-es képpontösszevonással készít 12,5 megapixeles fotókat. Az optikai képstabilizációra képes főkamera mellett található még egy 50 megapixeles, autófókusszal ellátott ultraszéles érzékelő 117 fokos látószöggel (makrózásra is haszmálható), és egy 12 MP-s telefotó kamera kétszeres optikai nagyítást kínáló zoom modullal. A főszenzor emellett képes 8K-ban rögzíteni videót másodpercenként 30 képkockával. A felbontást 8192 x 6144-re, vagyis 50 megapixelre skálázza, így készülhetnek a 7680 x 4320 pixeles, vagyis 8K felbontású videók, 4K-ban pedig a 120fps is támogatott. A készülék nemzetközi ára 899 euró (ami nettó 356 ezer forintot valószínűsít), de a magyar hivatalos árat egyelőre nem közölték.

Az Edge 30 Ultra mellett két olcsóbb készülék is érkezik, az Edge 30 Fusion és az Edge 30 Neo. Az előbbi, Snapdragon 888+ processzorral felszerelt, 599 eurós modell egy kategóriával lejjebb versenyez, lényegében a nemrég Kínában bemutatott S30 Pro globális változata. Az Edge 30 Neo pedig a belépőszintet képviseli, benne Snapdragon 695-tel, 369 eurós áron.

A megapixel-háború lassan a tetőfokára hág az okostelefonok mezőnyében, amit a szenzorgyártók és az okostelefon-gyártók is éreznek, előbbiek pedig az újabb megapixel-hegyek hajhászása után próbálják finomhangolni a rendelkezésre álló technológiát. A Samsung júniusban már bejelentette az ISOCELL HP1 utódját is, a 200 megapixeles ISOCELL HP3 szenzort, mely leginkább a pixelméret (0,56 mikron) csökkentése révén hoz előrelépést az elődhöz képest. A szenzor méretét sikerült a korábbi 1/1,22"-ről 1/1,4"-re csökkenteni, ami az okostelefon-gyártók számára lehetőséget biztosít a kompaktabb kameraszigetek kialakítására. Tömeggyártása valamikor az év második felében kezdődhet, az első, ISOCELL HP3-ra épülő okostelefonok pedig várhatóan 2023-ban kerülhetnek a boltokba. Az ISOCELL HP1-et használó készülékek közt pedig hamarosan egy Xiaomi modell is várható a Motorola után.