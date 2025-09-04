Mellékleteink:

Szerző: Bőle György

2025. szeptember 4. 15:30

Kafka a motorháztető alatt: architektúra, API-k és teljesítmény

Sokan azt gondolják, hogy a Kafka "csak" egy message queue, de ez olyan, mintha azt mondanánk, a Porsche csak egy autó.

A Kafka igazi ereje a motorháztető alatti architektúrájában rejlik, amellyel képes milliónyi üzenetet feldolgozni, szigorúan tartva a sorrendet. Mi ebben a kihívás? Megérteni, hogyan működnek a Kafka építőelemei: a partíciók, producerek, consumerek, topicok, replikáció és consumer groupok. Táskai Dominik a HWSW free! meetup-sorozat Kafka tematikájú állomásán elhangzott és alább megtekinthető előadása során elmélyedünk a Kafka központi elemeiben, elméleti és gyakorlati példákon keresztül egyaránt, és azt is megnézzük, miként működhet ez az egész Kubernetes alapokon. A végén azt is megtudod, hogyan kezdhetsz bele magabiztosan a használatába, elkerülve a leggyakoribb buktatókat.

Érdekel a téma mélyebben? Gyere el a HWSW 2025. szeptember 15-én kezdődő, 6 alkalmas, 18 órás Kafka alapozó online képzésére. A tanfolyam órái utólag felvételről bármikor visszanézhetők.

