Kafka a motorháztető alatt: architektúra, API-k és teljesítmény
Sokan azt gondolják, hogy a Kafka "csak" egy message queue, de ez olyan, mintha azt mondanánk, a Porsche csak egy autó.
A Kafka igazi ereje a motorháztető alatti architektúrájában rejlik, amellyel képes milliónyi üzenetet feldolgozni, szigorúan tartva a sorrendet. Mi ebben a kihívás? Megérteni, hogyan működnek a Kafka építőelemei: a partíciók, producerek, consumerek, topicok, replikáció és consumer groupok. Táskai Dominik a HWSW free! meetup-sorozat Kafka tematikájú állomásán elhangzott és alább megtekinthető előadása során elmélyedünk a Kafka központi elemeiben, elméleti és gyakorlati példákon keresztül egyaránt, és azt is megnézzük, miként működhet ez az egész Kubernetes alapokon. A végén azt is megtudod, hogyan kezdhetsz bele magabiztosan a használatába, elkerülve a leggyakoribb buktatókat.
Érdekel a téma mélyebben? Gyere el a HWSW 2025. szeptember 15-én kezdődő, 6 alkalmas, 18 órás Kafka alapozó online képzésére. A tanfolyam órái utólag felvételről bármikor visszanézhetők.
