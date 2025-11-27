Már a háziorvossal is lehet csevegni az EgészségAblakban

Az orvos-beteg kapcsolat a koronavírus járvánnyal örökre megváltozott nem csak Magyarországon, hanem szinten mindenhol a világon - az ma már teljesen megszokott, hogy a háziorvosok a nevükkel ellentétben a legritkább esetben mennek csak házhoz, de a betegek ugyanúgy kerülik a rendelőket, hacsak tehetik.

Előfordul, hogy bizonyos alapellátások vagy receptfelírás kapcsán mégis kommunikálni kell az orvossal, amit eddig telefonon vagy a haladóbb praxisok esetében e-mailben el lehetett intézni - ehhez nyit most egy újabb kommunikációs csatornát hazánk legnépszerűbb e-health platformja EgészségAblak applikáció.

Az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., vagy ESZFK által fejlesztett alkalmazásba a legfrissebb verzióval bekerült egy üzenetküldési lehetőség, mely a nevének megfelelően direkt üzenetküldésre használható a háziorvos és a páciens között.

Az üzeneteket az e-mailekhez hasonlóan témák szerint csoportosítja és tárolja a rendszer a felhasználási feltételek alapján egészen addig, míg a felhasználó a regisztrációját fenntartja.

Az új üzenetküldési funkció egyetlen buktatója, hogy annak használatát a háziorvosnak előzetesen engedélyeznie kell az általa használt egészségügyi informatikai rendszerben, az pedig egyelőre erősen kérdéses, hogy erre bizonyos praxisok részéről mekkora lesz a hajlandóság.

Az EgészségAblak applikáció alapjait egyébként részben a fent említett koronavírussal tették le, hiszen az alkalmazás elődje a digitális oltási igazolvány volt, mely ma már csak egy - ráadásul a legritkábban használt - funkciója a szoftvernek. A több mint négymillió letöltésnél járó alkalmazással kiválthatók a receptre felírt gyógyszerek, lekérhetők a különböző leletek és egyéb, az egészségügyi szervek által kiállított dokumentumok, illetve foglalható vele időpont akár beutalóköteles akár beutaló nélkül igénybe vehető szakrendelésekre.