Már magyarul is élőben feliratoz a Teams

A Microsoft Teams mostantól magyar nyelven is képes élőben feliratozni az értekezleteket és letölthető átirat is készíthető belőlük. Ennek köszönhetően, mostantól a hallásukban korlátozott emberek is követhetik az értekezleten elhangzottakat, valamint az újításnak köszönhetően sokkal kevesebb energiát kell fordítani a meeting memo-k elkészítésére - jelentette be a cég múlt hét végén. A funkció az üzleti és vállalati Teams-verzió része, használatához nem szükséges azt külön aktiválni.

Az élő feliratozás azt jelenti, hogy – a Microsoft automatikus beszédfelismerési (ASR) technológiai szolgáltatásnak köszönhetően – az értekezlet videója mellett, vagy hangja alatt az elhangzó beszéd feliratként, valós időben megjelenik, a beszélő nevének feltüntetésével (kivéve, ha a beszélő úgy dönt, hogy nem járul hozzá ehhez).

Az élő feliratozás funkcióra a beállítások között – ami felül, a három pöttyre kattintva érhető el – lehet rátalálni. A nyelv megadásához a profil mellett, a jobb alsó sarokban megjelenő három pöttyre kattintva lehet kiválasztani a magyar nyelvet. Itt már eddig is elérhető volt 34 különböző nyelv, most felsorakoztak melléjük Kelet-Közép-Európa és a Balkán nyelvei is (hogy a magyar mellett konkrétan hány nyelvvel bővült a lokalizációs repertoár, azt nem közölte a cég).

Az élő felirat bekapcsolása után javasolt tisztán, lassan és közvetlenül a mikrofonba beszélni, hogy a funkció minél pontosabban működjön. Érdemes kerülni, hogy a résztvevők egyszerre beszéljenek és persze törekedni kell arra is, hogy a háttérben ne legyen zaj.

Vagyis a feliratozás bekapcsolás kicsit ráncba szedi a diskurzust, ami ugyancsak jót tesz az értekezlet hatékonyságának.

-írja közleményében a Microsoft.