Már hivatalosan is a Sony stúdiója a Bungie

Január 31-én a Sony bejelentette, hogy 3,6 milliárd dollárért felvásárolja a Bungie játékfejlesztő-stúdiót, mely többek közt a Halo és a Destiny multiplayer-játékokkal vált ismertté az iparágban. A két cég múkt hét pénteken jelentette be a Twitteren, hogy az üzlet zökkenőmentesen lezárult. A The Verge azt is kiszúrta, hogy az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet pénteki (SEC) friss dokumentumai már „megközelítőleg” 3,7 milliárd dollárt említenek az eredetileg bejelentett 3,6 milliárd dollár helyett. Noha ez egy nagy összegnek számít egy viszonylag kicsi cégért, a felvásárlási ajánlatnak sikerült elkerülnie az esetleges trösztellenes vizsgálatokat, nem úgy, mint a Microsoft-Activision párhuzamosan tervezett 69 milliárdos gigaajánlatának, ami várakozások szerint valamikor 2023-ban zárul le. Az ajánlatot a britek már vizsgálják, de a redmondiak szerint ez nem fogja befolyásolni a végkimenetelt.

A Bungie mindennapi működése a jövőben nem változik, független leányvállalatként üzemel tovább, de jelentős hatással bírhat a Sony közeljövőben várható játékmegjelenési terveire. Az alapvetően többjátékosos FPS-ekben utazó Bungie megszerzése révén a Sony saját kiadásában megjelenő játékainak körében értelemszerűen a multiplayer-oldalt erősítheti majd, ami a japán cégnek korábban többnyire a gyengéje volt.

A Sony ugyanis korábban elsősorban a drágán készülő, egyjátékosos sztorimódra fókuszáló kalandjátékokra épített, amit a játékosok a végigjátszást követően feltettek a polcra. Ezzel szemben egy gyakran frissülő multiplayer-cím hozzásegítheti a platformot ahhoz, hogy folyamatosan, akár éveken keresztül magához láncolja a játékosokat, akik a játékon beüli digitális vásárlásaik révén jelentős bevételhez juttathatják a stúdiót.

Bár a Sony Interactive Entertainment vezérigazgatója, Jim Ryan a gamesindustry.biz-nek adott interjújában leszögezte, hogy a Bungie felvásárlása nem válasz a Microsoft mega-akvizíciójára, ezzel együtt is jól látszik, hogy a Sony versenytársaihoz hasonlóan erősen épít a játékipar konszolidációjára, mely nem ma kezdődött, és vélhetően nem is ér véget egyhamar (a cég csak tavaly öt stúdiót és egyéb, játékiparhoz kötődő fejlesztőcéget vásárolt fel). Ryan az interjúban további, potenciális akvizíciók létrejöttét vetítette előre, kijelentve, hogy a cég "távolról sem végzett" a felvásárlásokkal, egyben arról is igyekezett biztosítani minden játékost, hogy a Bungie felvásárlása nem jár majd azzal, hogy a kiadó népszerű címei PlayStation-exkluzívvá válnak.

Egy májusi, befektetőknek szánt prezentációban arról is beszélt a vezérigazgató, hogy a Sony 2022 végéig a PlayStation Studios fejlesztési költségvetésének 49 százalékát élő játékszolgáltatásokra fordítja, három éven belül 12 saját megjelenést tervez.