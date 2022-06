Ezt kínálja a hamarosan induló Disney+ a magyaroknak

A 2019-ben elrajtolt Disney+ a SVOD-piac egyik legfiatalabb szereplője, ami idén nyáron jelentős területi bővítést tervez, június 14-én többek közt Magyarországon is elrajtol a közép-kelet európai régió másik 13 országa mellett. Hazánkban a szolgáltatás indulásakor több mint 900 film, 800 sorozat és 150 exkluzív, saját gyártású tartalom lesz hozzáférhető az előfizetők számára - jelentette be a Disney keddi sajtótájékoztatóján. Kakhaber Abashidze, a The Walt Disney Company régiós vezetőjének elmondása szerint , hogy a Disney+ előfizetőinek száma két és fél év alatt 137,7 millióra nőtt május végére, a 2025-es pénzügyi év végére globálisan 230-260 millió előfizetőre számítanak, amiben nagy szerepe lesz az EMEA régióban való terjeszkedésnek.

Természetesen az egyik húzótermék továbbra is a Star Wars univerzuma, ahogy a cég kiemelte: a „Boba Fett könyve” és „A mandalóri” mindkét évada azonnal hozzáférhető lesz, emellett a Disney+ lesz az otthona a teljes Skywalker-sagának, hiszen a Star Wars mind a kilenc epizódját streamelni lehet majd a szolgáltatáson.

A platform ifjúságát a katalógus mérete is tükrözi, bár a kínálat az előfizetőszám növekedésével párhuzamosan számottevő mértékben bővült az utóbbi időben. A Disney számos, jól csengő címet kínál elsősorban a sci-fi és képregényuniverzumok rajongói, illetve a gyerekműsorok kedvelői számára, a jelenleg intenzív piacbővítési stratégiát folytató szolgáltatónak egyben elemi érdeke, hogy az ügyfeleket hosszabb távon is magához tudja láncolni.

A szuperhősök rajongói szintén már az indulástól több mint 40 Marvel-filmhez férhetnek hozzá, köztük a „Shang-Chi és a Tíz Gyűrű Legendája", az „Örökkévalók", a „Bosszúállók: Végjáték" és a „Marvel Kapitány" filmekhez, illetve több mint 40 Marvel-sorozat, így például a „Holdlovag",a „Loki" és a „WandaVízió" is elérhető lesz. Ezen felül több mint 300 Disney és Pixar alkotás, köztük a teljes „Toy Story" filmsorozat, a „Lelki ismeretek" és az Oscar-díjra jelölt „Luca”, az „Encanto”; valamint az Oscar-díjas „Szörnyella” alkotja a kínálatot. A National Geographic dokumentumfilmjei közül „A Mentőakció”, a „Free Solo - Mászókötél nélkül”, „a Jeff Goldblum világa” és a „Gordon Ramsay: Új utakon”. A Disney kiemelte még a saját gyártású „Gyilkos a házban” vígjátékot, a „Pam& Tommy”, a „The Kardashians”, a „Királynők” címeket, és olyan ikonikus sorozatokat, mint „A Simpson család”, „A Grace klinika” vagy a „Feketék fehéren”.

A burbanki központú médiavállalat elárulta továbbá, hogy a 4K UHD és HDR minőséget kínáló előfizetés alatt hét különböző profilt lehet majd létrehozni, természetesen adottak lesznek a szülői felügyeleti eszközök, a felnőtt profilok PIN-kóddal való levédése, és nagy hangsúlyt fektet a lokalizációra, így a magyar nyelvű szinkronokra és feliratokra is.

A szolgáltató az új előfizetőket többek közt jelentős kedvezménnyel vonzza: nyolchónapnyi előfizetés áráért egy évig nézhetik a Disney+ tartalmait azok, akik a szolgáltatás hivatalos magyarországi rajtja, azaz június 14. előtt vállalják, hogy határozott időre leszerződnek. Alapvetően 24900 forintba kerülne egy évnyi tagság (míg a havi díj 2490 forint), ami egyébként tízhavi díjnak felel meg, ezt a promóciós időszakban, június 13-án éjfélig 19890 forintra csökkenti a cég.