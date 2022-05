Hivatalos a Pixel 6a, de okosóra és táblagép is jön a Google-től

Sejteni lehetett, de már hivatalossá vált a középkategóriás Pixel6A okostelefon létezése, ami 449 dolláros áron (kb. nettó 163 ezer forint) válik elérhetővé július 28-án. A cég ezzel a 6,1 hüvelykes kijelzővel felszerelt modellel változtat egy eddig bevált szokásán is – míg a korábbi A modellek a felsőkategóriás Pixelekhez hasonlóan kiemelkedő kamerarendszert kaptak gyengébb processzorral, addig a 6A a Pixel 6 Tensor chipjét és dizájnját kapja meg, de 12 megapixeles kamerával kell beérnie a sima Pixel 6-on használt 50 megapixeles egységgel szemben. Ez azt jelenti, hogy adottak a Live Translate, Live Caption, Recorder funkciók. A készülék panelja egyébként 1080p-s felbontást, 60 Hz-es frissítést produkál, egy 4306 milliamperórás akkumulátor látja el energiával. A cég öt évig ígér frissítéseket hozzá.

Megmutatkoztak a Pixel és Pixel 7 Pro csúcsmobilok is pár renderkép erejéig, amelyek alapján csak annyi derült ki, hogy a hátlap és a kameralyukak a korábbinál másként fognak kinézni és marad a Tensor chip.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk. Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk.

Ansible és FinOps online képzésekkel indítjuk a tavaszt! Május közepén az üzemeltetés automatizálás és a felhős költség optimalizálás alapjaiba bevezető képzéseket indítunk.

A Pixel Watchról korábban már kiszivárgott pár dolog, ez lesz a Google első házon belül fejlesztett okosórája, ami az eddigi képek alapján leginkább egy futurisztikus Casióra hasonlít – mivel a Samsung okosórái inkább „analógnak”, az Apple Watch modellek pedig egy apróbb iPad-nek tűnnek, ez a dizájn újabb megközelítést hozhat az ilyen típusú eszközök piacára.

A Google az eseményen abba nyújtott betekintést, hogyan fog kinézni az okosóra szoftvere. A viselhető kütyü a Wear OS 3.1 frissített verzióját futtatja majd, és a Fitbit integrációnak köszönhetően képes lesz a viselője egészségi mutatóinak követésére. Megválaszolatlan kérdések azért még vannak bőven, nem tudni, hogy a kiegészítőbe milyen chip kerül és milyen áron várható, de a megjelenés a Pixel 7-tel egyidőben, ősszel esedékes.

A Google beszélt „saját Airpods Pro-járól” is: ez a 199 dolláros Pixel Buds Pro, ami aktív zajszűréssel rendelkezik, és a gyártó becslései szerint a beépített akkumulátor hét órányi használatot tesz lehetővé. A Buds egy egyedi chipet kapott, és egyszerre akár két eszköz is csatlakozhat hozzá Bluetoothon keresztül. Július 21-től lesz megvásárolható fekete, fehér, piros és zöld színekben.

Mindezeken felül jövőre érkezik egy Android rendszert futtató táblagép, amiről egyelőre még semmi különöset nem tudni azon felül, hogy Tensor chip lesz benne, és egyben jelzi, hogy a keresőcég ismét tapogatózik a tabletpiac felé. A hardverbejelentések végén az is kiderült, hogy a Google dolgozik egy valósidejű fordítást lehetővé tevő kiterjesztettvalóság-szemüvegen, amivel csatlakozik a Snap és a Meta mellé. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos érdekességek közé tartozik, hogy az automatikusan generált feliratozás megérkezik a mobilos YouTube-ra is.

Az adatvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos bejelentések közt szerepelt a My Ad Center kezelőfelületének frissítése, ahol a felhasználók személyre szabhatják, hogy milyen típusú hirdetéseket láthassanak. A vállalat elmondta, hogy továbbra is törekszik rá, hogy alapértelmezett új biztonsági funkciókat vezessen be, és minél több számítási folyamat menjen végbe magán a használt eszközön anélkül, hogy másfelé kéne adatokat továbbítani.

Az I/O első napjától kezdődően elérhetővé vált az Android 13 bétája is. Mint kiderült, a Google visszahozza a Wallet appot, ami már nem csak a fizetéshez használható kártyákat lesz képes majd tárolni, de a különféle bérleteket, tagságokat és oltási nyilvántartásokat is - bizonyos országokban persze. A cég átdolgozta a rendszer táblagépes változatát is, hogy az jobban kihasználja a hasznos teret, újragondolt menük, jobb multitasking várható, emellett a telefonok és táblagépek közti együttműködés is gördülékenyebb lesz a közös vágólappal.