Kevesek számára kifizetődő a véleményvezérség

A fiatalok számára vonzó "munkakörnek" tűnik manapság a közösségi médiában való tartalomkészítés a támogatóktól érkező juttatásokért cserébe. Viszonylag kevés kézzelfogható adatunk van azonban arról, hogy a tartalomkészítők hány százalékának, és mennyire térül meg az alkotásba fektetett munkaórák száma. A profilokban elhelyezett hivatkozásokkal foglalkozó Linktree ebbe ad most betekintést 9,5 ezer alkotó kérdőíves válaszadásai, illetve saját statisztikai adatai alapján.

Összesen 4,2 milliárd közösségi média felhasználó van a vállalat számításai szerint, akik közül nagyjából 500 millió próbál bevételt szerezni az egyéniségével és a digitális platformokon közzétett készségeivel, de közülük csak 200 millió tartozik az alkotó kategóriába. Az alkotók vagyis tartalomkészítők a befolyásuk, kreativitásuk és készségeik segítségével monetizálják valamilyen formában közösségüket - a kutatás szempontjából tetszőleges közösségi platformon.

Még utóbbi kategóriát is különböző szintekre bonthatjuk a követők mérete alapján. Az 1000 alatti követővel rendelkező 23 millió alkotónál még mindig csak szabadidős tevékenységnek tekinthető a pénzszerzés. A félprofi 139 millió felhasználó 1-10 ezer követőt tudhat magáénak, míg a 10-100 ezres bázissal rendelkező profik 41 millióan vannak. Efölött már a szakértők táborába tartozik a 4 milliós influenszer csapat.

A kezdő influenszerek bevallott éves bevételei (Forrás: Linktree)

A kezdő, vagyis kevesebb mint 12 hónapos tapasztalattal rendelkező kategóriába a kutatás válaszadóinak 36 százaléka tartozik, akiknek több mint fele még egyáltalán nem szerzett bevételt, és csak 6 százalékuk keresett már több mint 10 ezer dollárt. Sőt, a magát teljes állásban tartalomkészítőnek valló felhasználók közül 46 százalék ezer dollárnál kevesebbet keres évente. Összességében csak 12 százalékra illik a csillogó influenszer-lét, akik évi 50 ezer dollár felett zsebelik be a bevételt, illetve 5 százalék pedig 100 ezer dollár fölött.

Bár azt hihetnénk, hogy a márkákkal kötött megállapodások fizetnek ilyen jól, de ez a kutatás eredménye szerint nem igaz. Az alkotók kétharmada még nem is kötött ilyen szerződést. Akinek volt már fizetős együttműködése, az is teljesen bizonytalan és alkalmi bevételi forrásnak tartja a márkák reklámozását.

Influenszer bevételi források (Forrás: Linktree)

A bevételi bizonytalanság mellett a kutatás rámutat, hogy a közösségi tartalomkészítők nagy százaléka küzd stresszel. Bevételtől függetlenül 39 százalékuk folyamatosan próbálja csökkenteni a stresszt az életében. A teljes állású, vagyis magas bevétellel rendelkező alkotók 13 százaléka pedig extrém magas stresszről számolt be a munkájával kapcsolatban. A sok követővel sok feladat is jár, hiszen folyamatosan készíteni kell a közösségnek megfelelő tartalmakat, válaszolni a hozzászólóknak, vagy épp tárgyalni a cégekkel az együttműködési lehetőségekről, hiszen valójában az influenszerség is egy saját egyéni vagy éppen kisvállalkozás.