Fellép a TikTok a veszélyes kihívás-videók ellen

Újabb biztonsági beállításokat vezetett be és kezdett nagy erőkkel népszerűsíteni a TikTok, amellyel főleg a fiatalkorúak védelmét szeretné bizonyítani az Európai uniós adatvédelmi vizsgálatok következtében. A célközönség abból is látszik, hogy a közleményt ezúttal az európai biztonsági és adatvédelmi szabályozásokért felelős igazgató, Alexander Evans tette közzé a vállalat blogoldalán.

A rövid-videós közösségi alkalmazás egyik fontos tartalmi csoportját a kihívások jelentik, de ezek közt elég sok veszélyes és ténylegesen baleseteket okozó mutatvány található. A probléma egyfajta kerülgetéseként a kínai gyökerű vállalat tavaly novemberben egy információs oldalt publikált az online kihívások veszélyeiről, és ezek kiértékelési módjáról. Az egyszerű üzenet szerint álljunk meg egy pillanatra, gondolkodjunk el a kihívás veszélyességén, döntsünk, és adott esetben cselekedjünk, vagyis jelentsük káros tartalomként a felvételt.

Mostantól ezt a 4 lépésből álló folyamatot (Stop,Think, Decide, Act) a TikTok alkalmazásban is meg lehet találni, és felugrik az algoritmus által potenciálisan veszélyesnek jelölt keresések előtt. A szabályzatot egyértelműen sértő videókra mutató keresések pedig egyáltalán nem vezetnek eredményre, csak a beépített figyelmeztető képernyőkhöz. Az új szabályok bemutatását a közösségi oldal magyarázós videókkal oldja meg, amelyek a 18 éven aluli felhasználók tartalomfolyamában fognak rendszeresen megjelenni.

Forrás: TikTok

A közösségi irányelvek szintén nemrégiben módosult, hogy abban az "öngyilkosság, önsértés és veszélyes tevékenységek" külön hangsúlyt kapjon. Ezek alapján az utóbbi kategóriába tartozik, ha a kihívás veszélyes eszközök vagy járművek nem rendeltetésszerű használatát ábrázolja, nem fogyasztásra szánt anyagok lenyelését mutatja be, esetlegesen sérüléshez vezető mutatványok vagy veszélyes játékok közé tartozik. Hamarosan a közösségi oldal kifejezetten a veszélyes kihívások bejelentését, vagyis levételi kérelmét is egyszerűsíteni fogja, de ennek módjára még nem tért ki.

A jövőben a kihívásokról és veszélyeikről újabb adatokat is megtudhatunk, mivel a vállalat a közleményben a Western Sydney egyetemmel való együttműködését is bejelentette, melynek keretében például a Praesidio kihívásos tanulmányának alapjául szolgáló adatokat is megosztja az intézménnyek. A különböző kutatásokban való nyilvános részvétellel a vállalat talán a Meta sorsát szeretné elkerülni, amely mint tavaly kiderült, eltitkolt a fiatalkorúak személyiségfejlődésére gyakorolt hatásáról szerzett kutatási értesüléseit.