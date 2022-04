Kiakadtak a brit sofőrök egy sebességmérő app készítőire

A Speedcam Anywhere egy MI-alapú applikáció, ami képes megmérni egy mozgó jármű sebességét, így bárki okostelefonjának kamerája kvázi traffipaxként használható. A megoldás úgy működik, hogy az algoritmus a kamerával levideózott jármű rendszámát is kinyeri a felvételből, majd a brit közlekedési hatóság (DVLA) nyilvánosan elérhető adatbázisából további információkat, például márkát és modellt rendel hozzá. Az alkalmazás ezen adatok ismeretében meghatározza a tengelytávot, ami alapján azonosítja a kerekek fix ponton való áthaladásának időbeli különbségét, ezáltal pedig a haladás sebességét. A felhőben történő elemzés lefuttatása után a szoftver felajánlja a felhasználónak, hogy az esetet jelentheti a hatóságok felé, a videót és az elemzést is elküldheti számukra.

Az appot mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatók fejlesztették ki azzal a céllal, hogy a rendőrség komolyabban vegye a gyorshajtások ellenőrzését, és hogy a gyalogosok és biciklisek dokumentálhassák és bejelenthessék az általuk látott baleseteket és szabályszegéseket.

A csapat az app márciusi megjelenése óta több sértő és zaklató üzenetet is kapott a sofőrőktől, ezért a jövőben névtelenségüket kérik a nyilatkozataikhoz - osztották meg a The Guardiannal. Az egyik megszólaló fejlesztő szerint sok kritika éri őket azzal kapcsolatban is, hogy valójában besúgókat segít az app, és a jelentgetést a megfigyelőállamok módszereihez hasonlítják.

A közzététel kapcsán is több nehézség merült fel, a Google például eleinte nem engedélyezte a Play Store-ban való megjelenést. Ezt azzal indokolta, hogy csupán mesterséges intelligencia és algoritmusok használatával nem becsülhető meg megbízhatóan egy jármű sebessége, amit a fejlesztők egy bemutató során cáfolták. A szoftvert elkészítették iOS-re is, de az Apple-től egyelőre sem jóváhagyást, sem visszajelzést nem kaptak. Így egyelőre a Google Play Store-ból és a csapat hivatalos oldaláról lehet letölteni a Speedcam Anywhere-t, kizárólag az Egyesült Királyságban, de a fejlesztők tervei közt szerepel, hogy más régiókra is átszabják a programot.

A brit rendőrség több éve fogadja a lakosoktól a közlekedési bűncselekményekről készített felvételeket, ám mivel a Speedcam Anywhere nem egy hatóságilag jóváhagyott sebességmérő eszköz, így a gyorshajtásos büntetések kiszabásához nem hasznosítható, de későbbi nyomozások során az elemzések és felvételek bizonyítékként szolgálhatnak.