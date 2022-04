Egyre több mesterséges intelligenciát vet be a Google Maps

Elárult néhány részletet a Google, milyen tervei vannak a mesterséges intelligenciával a Google Maps frissítésében a közeli és távoli jövőben. Hamarosan a Térképen lévő helyszínek nyitva tartási idejének tömeges frissítése várható azokban az esetekben, ahol a rendszer a számításba vett szempontok alapján eltérő eredményeket tapasztal az adatlapon kinn lévő nyitva tartáshoz képest. A vállalat közlése szerint 20 millió ilyen üzleti oldal található a szolgáltatásban világszerte, ahol a nyitva tartási információk megváltoznak a Térképen a következő 6 hónapban az MI által számolt értékek alapján.

A rendszer több különböző szempontot vesz figyelembe az aktuális nyitva tartás megállapításához. Ezek közé tartozik az adatlapokon megjelenő "népszerű időpontok" elemzése is, amely publikusan is megmutatja a felhasználóknak, mikor várható kisebb vagy nagyobb forgalom az adott helyen. Nyilván, mikor a nagy forgalom kicsúszik az oldalon kinn lévő nyitva tartásból, az egy erősen intő jel az elavult információra. Ezenkívül a mesterséges intelligencia végigpásztázza a Street View képeken fellelhető információkat, és a cégek adatlapján megadott webcímeket. Sőt, a közelben lévő konkurens helyek nyitva tartásait is figyelembe veszi a megoldás, és hogy az adott hely adatlapját mikor frissítették utoljára.

Azonban a nyitva tartás csak abban az esetben módosul közvetlenül a Google Maps adatlapjain, ha a mesterséges intelligencia elég sok meggyőző bizonyítékot talált a frissítéshez. Továbbá a rendszer megerősítést kér az önkéntes térképszerkesztőktől a Local Guides programon keresztül és az adott vállalat tulajdonosától a Google Business Profile szolgáltatásban, már ha tartozik hozzá céges beállítás. Néhány országban még a Duplex is felhívhatja a vállalat tulajdonosát, és a Goole MI rendszere rákérdezhet telefonon a valós nyitva tartásra - de ez egyelőre Magyarországon még nem várható.

Ha viszont a Google rendszere nem talált elég sok bizonyító erejű információt a megváltozott nyitva tartás konkrét időpontjáról, akkor csak egy jelzést fog kitenni az adatlapra. Egy felirat jelzi majd, hogy a nyitva tartás már megváltozhatott, ezért érdemes telefonon érdeklődni a látogatás előtt.

UTAK KÉPEIRE IS JÖN AZ AI

Ezenkívül egy másik képfelismerő technológia használatát is felvillantotta a Google a sebességjelző táblákkal kapcsolatban. A kísérlet egyelőre csak Egyesült Államokban folyik az úttestekről képet szolgáltató külsős partnercégekkel közösen, amelyektől a vállalat sebességjelzőtáblákat is elkezdett bekérni. A képfeldolgozó mesterséges intelligencia jelzése és az operátorok manuális ellenőrzése után a rendszer a sebsségkorlátokat is frissíti a Google Mapsen. A bejegyzés hozzáteszi, hogy a képek felhasználásakor a személyiségi jogokat is figyelembe veszik, az arcokat és rendszámokat elhomályosítva kapják meg, majd a képeket törlik az információ felhasználása után.

Az utakról készült képfeldolgozó elemzés még csak kísérleti projekt fázisban jár, de a vállalat reményei szerint idővel a kátyúk, iskolaövezetek és az új építkezések Google Maps jelzésében is hatékony lehet.