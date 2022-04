Hanganalízis miatt büntettek 250 millióra egy hazai bankot

Rekord összegű, 250 millió forintot büntetést szabott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tavaly egy meg nem nevezett bankra - derül ki a szervezet múlt héten közzétett éves jelentéséből, melyre a Deloitte hívta fel a figyelmet. Az eddig zéró publicitást kapott eset egyben az első olyan ügy Magyarországon, mely mesterséges intelligencia jogszerűtlen használata miatt végződött jelentős bírság kiszabásával és kötelezettség előírással.

A NAIH által meg nem nevezett pénzintézet a beszámoló szerint az ügyfélszolgálati hívások rögzített hanganyagát automatikusan elemezte, illetve ezen elemzések eredményét felhasználva állapította meg, hogy melyik elégedetlen ügyfelet szükséges visszahívni. A rendszer többek között elemezte a beszélő érzelmi állapotát, és egyéb jellemzőket, továbbá felhasználták az ügyfélszolgálati munkatársai munkájának minősítésére is.

A mesterséges intelligencián alapuló beszédjel-feldolgozás segítségével automatikusan elemzésre kerültek a megadott lista szerinti kulcsszavak is, valamint a beszélő érzelmi/hangulati állapota. A felismert kulcsszavak és érzelmek eredményét is hívásonként az adott híváshoz kapcsolva tárolták, és a hívások még 45 napig a hangelemző szoftveren belül is visszahallgathatók. A hangelemző szoftver a hívásokról a fentiek alapján sorrendet állított fel, amely egy javaslat arra, hogy melyik érintettet szükséges elsődlegesen visszahívni - áll a hivatal beszámolójában.

A NAIH végül az eljárás lezárásakor arra utasította az érintett pénzintézetet, hogy akként módosítsa adatkezelési gyakorlatát, hogy az megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletnek, azaz - mivel erre semmilyen jogalapja nincs - a hangelemzés során az érzelmeket ne elemezze, és az adatkezeléssel kapcsolatban az érintetti jogokat megfelelően biztosítsa, különösen, de nem kizárólag a megfelelő tájékoztatás és tiltakozás jogát.

A szervezet által tavaly lefolytatott eljárás meglehetősen szokatlan diszkréció mellett zajlott, így a beszámolóból sem az nem derül ki, hogy mikor zajlott pontosan a vizsgálat és mikor született az ügyben határozat, ahogy nem derül ki az eljárás alá vont kiléte sem (a határozat a NAIH erre a célra rendszeresített weboldalán sem szerepel).