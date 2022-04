Twitteren belül sem örül mindenki Elon Musknak

A hét nagy híre a közösségi média világában, hogy Elon Musk a Revocable Truston keresztül 9,2 százaléknyi részt szerzett a Twittert üzemeltető cégben, ami azt jelenti, hogy ő a közösségi platform legnagyobb részvényese. A Tesla és a SpaceX vezére ezzel a pénteki záróárfolyam alapján mintegy 2,9 milliárd dollár értékű részvénycsomag tulajdonosa lett, ami ahhoz képest elég figyelemreméltó teljesítmény, hogy Musk nemrég még éppen azt fejtegette a Twitteren, hogy komolyan elgondolkodott egy új közösségi platform létrehozásán és korábban többször is kellemetlen szavakkal illette a felületet.

A részvényvásárlást a hét elején jelentette be az amerikai tőzsdefelügyelet, és a rákövetkező napon a Twitter igazgatósági tagnak is kinevezte a Tesla-vezért. A technológiai ipar talán legmegosztóbb alakját nem üdvözli mindenki tárt karokkal: nem csak a felhasználók szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy jót tesz-e majd a Twitternek ez a lépés, de maguk a Twitter dolgozói is aggódnak. A közösségi platform tulajdonosai ezért egy "AMA" (kérdezz bármit) eseményt szerveznek. Parag Agrawal cégvezető a héten belsős levélben tájékoztatta arról a dolgozókat, hogy lehetőségük lesz találkozni Muskkal, hogy feltehessék neki kérdéseiket. Ennek előzménye, hogy több twitter-dolgozó is dühének és csalódottságának adott hangot azután, hogy bejelentették Musk részvényszerzését, elmondások szerint van, aki inkább a felmondáson gondolkodik.

Musk egyébként 2009 óta aktív a Twitteren, ahol mostanra 80 millió követőt vonzott magához. A milliárdos a platformot eddig számos esetben használta a világ dolgairól alkotott véleményének közvetítésén kívül a cégeivel kapcsolatos bejelentésekre is - egynémely esetben komolyan megégetve ezzel a kezét. Az üzletember egyébként részben ennek köszönhetően korábban meglehetősen kritikusan fogalmazott azzal kapcsolatban, ahogy a Twitter szerinte bizonyos esetekben sárba tiporta a szólás- és véleményszabadságot.

És már rögtön Trumpról van szó

Hogy az üzletembernek milyen jelentősebb tervei lehetnek esetlegesen a platformmal kapcsolatban, arról bővebben még nem beszélt, beköszönő üzenetében viszont úgy fogalmazott: alig várja, hogy együtt dolgozzon Paraggal és a Twitter csapatával, és hogy "jelentős fejlesztéseket valósíthassanak meg a következő hónapokban". Néhány javaslatot is előterjesztett már, ami szerinte demokratikusabbá tenné a felületet. Említette többek közt, hogy nem elégedett a jelenlegi moderálási irányelvekkel. Nemsokkal a nagy befektetés után szavazásban kérdezte meg követőit több témával kapcsolatban is: az egyik, hogy legyen-e szerkesztés gomb (amiről mint kiderült, már készül, de nem miatta). Illetve arra is rákérdezett a követőknél, hogy a Twitter túl szigorú-e szerintül szólásszabadság terén.

Többen posztban fejezték ki aggályukat, attól félnek, hogy Musk tönkreteszi a felületet, de az üzletember követőbázisa (akiknek egy része akár a fanatikus jelzővel is illethető) szintén akcióba lendülve védelmébe vette a Tesla-vetért. A bejelentés kapcsán több konzervatív is elárasztotta a közösségi médiát azzal a kéréssel, hogy engedjék vissza Donald Trumpot a Twitterre, akinek fiókját a közösségi oldal letiltotta az amerikai Capitolium megostromlása alatt tanúsított viselkedése miatt. Lauren Boebert republikánus kongresszusi képviselő hétfői tweetjében kendőzetlenül így fogalmazott:

Most, hogy Elon Musk a Twitter legnagyobb részvényese, itt az idő leszámolni a politikai cenzúrával. Oh… és visszahozni Trumpot!

Egy belsős forrás szerint egyébként a cég nem tervezi Trump visszaengedését, a Twitter szóvivője szerint nem szeretnének policy-kat visszamenőleg változtatni. Egyes szakértők viszont látnak rá esélyt, hogy ez bekövetkezhet.

A Twitter nyilatkozata szerint az igazgatóság egyébként nem hoz döntéseket politikai kérdésekben, de a Reuters-szel beszélő négy Twitter-alkalmazott aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Musk mégis képes lehet valamilyen módon befolyásolni majd a vállalat irányelveit a káros tartalmakra vonatkozóan. A névtelenséget kérő alkalmazottak egyike felhívja a figyelmet arra az esetre is, amikor 2018-ban Musk pedofilnak nevezett egy brit búvárt, aki a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek mentésében segített, és hogy akkor maga Musk élt vissza csúnyán a platformon történő vádaskodással.

A Twitter szóvivője szerint az igazgatóság „fontos tanácsadói és visszajelzési szerepet tölt be”, de a napi műveleteket és döntéseket a Twitter vezetése és alkalmazottai hozzák meg.

„Nehéz elhinnem, hogy (a testületnek) nincs befolyása. Ha ez így van, miért akarna Elon egy igazgatósági helyet? ” – mondta el ennek kapcsán egy alkalmazott. A Reutersnek beszélő más belsősök szerint Musk tagsága felgyorsíthatja az új funkciók és termékek bevezetésének ütemét.

A Twitter igazgatótanácsa a platformmal kapcsolatos döntésekben és vitákban meghatározóbb szerepet tölt be, mint ahogy az más techcégeknél van - mondta el szintén egy belsős. Ennek az az oka, hogy a Meta Inc-től eltérően, ahol Mark Zuckerberg alapító és vezérigazgató kettős részvényosztályon keresztül irányítja a céget, a Twitternek csak egyetlen részvényosztálya van. A Twitteren belüli csapatok sokat mérlegelik, hogyan kommunikálhatnak egy stratégiát vagy döntést az igazgatóság felé.

Mégis: mi értelme?

Van egy olyan feltételezés is, hogy az igazgatósági kinevezés preventív lépés lehet a részvényvásárlás után: 2024-ig, a pozíció lejártáig ugyanis Musk nem szerezhet 14,9 százaléknál nagyobb részesedést, ami azt jelenti, hogy túl nagy hatalmat sem szerezhet magának (pár évig), áll az amerikai tőzsdefelügyelet dokumentumaiban.

Ron Baron, a Baron Capital vezetője és a Tesla egyik legnagyobb befektetője szerint Elon Musk bevásárlása „értelmetlen” – legalábbis ezt mondta a CNBC-nek. „Ez egy apró befektetés. 3 milliárd dollár annak az embernek, akinek 300 milliárd dollára van. Ott van neki a Tesla, aminek értéke már rég átlépte az ezermilliárd dollárt. Nem hiszem, hogy lenne ennek bármiféle értelme számára.” Baron elmondása szerint az ő cége nem is fektet be a platformba, miután megtudta, hogy Musk helyet foglal az igazgatóságban. A legtöbb befektető hajlamos egy vállalatban inkább a támogató személyeket nézni, mielőtt részvényeket vásárolna.

Nem lehet figyelmenkívül hagyni azt, hogy Musk nagyon jól tudja, hogyan használhatja a Twittert mesterien a maga javára. A platformot eddig több alkalommal is a saját cégei, felvásárlásai, gondolatai népszerűsítésére használta, és folyamatosan felkapott a platformon, mindig van miért beszélni róla.

Elon Musk több, mint vezérigazgató, ő egy márka, ezt pedig a saját cégei népszerűsítésére használja. A Tesla fő hirdetési platformja pedig valójában Musk Twitter-fiókja. Érdemes megnézni, hogy a Hyundai 2019-ben 2000 dollárt költött reklámra minden eladott jármű után, míg a Teslánál ez csupán 14 cent. Követők számában is nagy a különbség. A Hyundai USA profilját négyszázezren, a Hondáét több mint egymillióan, a Volvót pedig 230 ezren követik, míg a Tesla profiljának bődületes fölénye van a maga több mint 80 millió követőjével.

Hogy Musk személyes márkájának milyen felhajtóereje van, több másik eset is jól példázza, elég csak említeni, hogy hány alkalommal hajtotta fel egy-egy tweettel a dogecoin értékét. Azzal, hogy a Twitter legnagyobb részvényese lett, Musk nem csak a reklámokon spórol, de üzleti érdekei egy részének is megerősítést ad.

A szeretlek-gyűlöllek kapcsolat ellenére a cég láthatóan tárt karokkal fogadja Muskot. Jack Dorsey, a Twitter alapítója úgy tűnik, örül a befektetésnek, meleg szívvel üdvözölte a Tesla-vezért, nem mellesleg 2,25 százalékos részvénycsomagjának értékét körülbelül 200 millió dollárral dobta meg vagyonát a bejelentés. A társalapító Ev Williams esetében pedig plusz 90 millió dollárt jelentett a mozgás.