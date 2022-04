Elon Musk mégsem ül be a Twitter igazgatóságába

A pozíció visszautasításával elméletileg lehetővé válik, hogy Musk korlátozás nélkül növelhesse tovább a cégben való részesedését.

A Tesla- és Space-X-vezér Elon Musk mégsem kíván csatlakozni a Twitter igazgatósági tanácsához - jelentette be vasárnap Parag Agrawal, a közösségi szolgáltatás vezérigazgatója. Hozzátette: az üzletember ettől még továbbra is a legnagyobb részvényesük, akinek észrevételeire és javaslataira a jövőben is nyitottak. Musk a döntést szombaton közölte a Twitter vezetőivel, amikor a hivatalos testületi kinevezés is megtörtént volna, de Agrawal nem osztott meg többet azzal kapcsolatban, hogy miért gondolhatta meg magát.

Van egy olyan feltételezés, hogy az igazgatósági kinevezés preventív lépés lehetett a Twitter részéről a részvényvásárlás után: 2024-ig, a pozíció lejártáig ugyanis Musk nem szerezhetett volna 14,9 százaléknál nagyobb részesedést, szúrták ki külföldi lapok az amerikai tőzsdefelügyelet dokumentumaiban. Tehát elméletileg a kinevezés visszautasításával lehetővé válik, hogy Musk az eddigi részesedését akár 14,9 százalék felé tornázhassa - jegyzi meg a CNBC.

Musk kinevezését április ötödikén jelentette be a Twitter, miután nyilvánossá vált, hogy az üzletember 9,2 százaléknyi részt szerzett a cégben. Ezt sok kolléga nem fogadta kitörő örömmel a cégen belül, és sokan kezdtek aggódni amiatt, hogy Musk milyen befolyással lehet a platform jövőjére.