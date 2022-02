Brutálisat nőtt tavaly a félvezetőpiac

Teljesítményének mindkét sarokszámát tekintve rekordot döntött 2021-ben a globális félvezetőipar, melynek termékeire a pandémia hatására még a 2020-asnál is lényegesen nagyobb kereslet mutatkozott. A legnagyobb gyártókat összefogó Félvezetőipari Szövetség (angolul Semiconductor Industry Association, azaz SIA) legfrissebb jelentése szerint tavaly a gyártási volumenek maximumra járatásával 1,15 ezer milliárd félvezetőt szállítottak le a gyártók, csaknem 556 milliárd dollár értékben.

Utóbbi a 2020-as forgalomhoz képest több mint 26%-os növekedést feltételez, ami kiugróan jó eredménynek számít a megelőző esztendő 6,8%-os forgalombővüléséhez képest - emeli ki a szövetség. A világ legnagyobb félvezető-felvevőpiacának továbbra is Kína számít, a teljes forgalomhoz 192.5 milliárd dollárt hozzátéve, egyben az egyik legerősebb forgalomnövekedést (27,1%) is a világ legnépesebb országa hozta össze, miközben hasonló arányban nőttek az eladások Európában (27,3%) és az amerikai (27,4%) kontinensen is.

A különböző félvezetőtípusok tekintetében az analóg félvezető áramkörök szegmense (ezek jellemzően azok az olcsóbb, univerzális áramkörök, melyeket az autóipartól kezdve a szórakoztatóelektronikán át gyártók széles köre vásárol) nőtt a legnagyobb mértékben (33,1%-kal), elérve a 74 milliárd dolláros éves forgalmat 2021-ben.

A digitális (logikai) áramkörök és a memóriachipek forgalma szinte egyformán alakult tavaly, előbbiekből 154,8 milliárd, utóbbiakból 153,8 milliárd dollárnyi bevételük származott a gyártóknak (a forgalmi növekedés aránya ennélfogva szintén szinte hajszál pontosan ugyanaz, 30,8% illetve 30,9%).

Érdekesség, hogy a CPU-kat is tartalmazó úgynevezett "micro-IC" szegmens csupán 15,1%-kal növekedett 2021-ben, elérve a 80,2 milliárd dollárt.