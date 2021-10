Huawei: nem adjuk fel a telefonos piacot!

Másfél év kényszerszünet után ismét termékbemutató eseményt tartott a Huawei. A Bécsben rendezett eseményre mintegy 20 európai országból hívott meg nagyjából 700 vendéget a vállalat. Rendezvényén az új termékek bemutatása mellett a cég megüzente, hogy a hátráltató körülmények tömkelege ellenére esze ágában sincs feladni a húzópiacot.

A vállalat hozzáállása több szempontból is érthető. Az előző évtizedben több országban (köztük hazánkban is) ismert, így értékes márkává nőtte ki magát a Huawei, amit szeretne tovább monetizálni a vállalat. Derek Yu, a Huawei közép- és észak-európai fogyasztói üzletágának alelnökének előadása szerint vállalatuk termékei továbbra is igen népszerűek.

Az idei évben a Huawei viselhető eszközös eladásai mintegy 91, a vezeték nélküli fülhallgatók értékesítései pedig 111 százalékot nőttek. Ezzel párhuzamosan a konzumer IoT-s eszközök 19, a PC-s eladások pedig rendre 19 és 27 százalékkal gyarapodtak. Bár ezek a számok kedvező hatást sejtetnek, az egykoron a vállalat húzópiacának számító okostelefonok térfelén nagyot estek vissza az értékesítések.

Utóbbit érthető okokból nem emelték ki a bemutató során, a Huawei augusztusi közleményéből azonban sejthető, hogy mekkora lehet a hanyatlás. A vállalat idei első féléves árbevétele csaknem a harmadával, 320 milliárd kínai jüanra (átszámítva körülbelül 50 milliárd dollár) esett vissza, miután az amerikai szankciók a cég fogyasztói üzletágának gerincét adó okostelefon-részlegre hatalmas csapást mértek. A Canalys kutatása szerint a Huawei a tavalyi második negyedévben csak Kínában 27,4 millió készüléket szállított (nem számítva a Honor márkájú telefonokat), miközben ez a volumen egy évvel később már csak 6,4 millió volt - ezzel a vállalat hét év óta először szorult ki az öt legnagyobb szereplő közül a hazai piacon.

Szeptember végén a vállalat soros elnöke, Eric Xu elárulta, hogy az okostelefonokat is forgalmazó fogyasztói üzletágának éves árbevétele legalább 30-40 milliárd dollárral eshet majd vissza - ennek elsődleges oka, hogy a cég az Amerikai Egyesült Államok szankciói miatt nem képes a készülékek gyártásához elengedhetetlen komponenseket kellő mennyiségben beszerezni, illetve egyes, régi kulcspartnereitől (pl. a Google-től) jóformán teljesen elvágta az amerikai embargó.

Az erős ellenszéllel dacolva a Huawei már korábban eldöntötte, hogy nem adja fel az okostelefonos piacot. A Huawei Technologies igazgatótanács elnöke, Guo Ping még nyár végén közölte a vállalat dolgozóival, hogy nem hagyják csak úgy veszni az okostelefon-piacot. A Reuters által idézettek szerint a patthelyzetet teremtő problémák orvosolhatóak, és a kínai chipgyártás fejlődésével a Huawei visszakerülhet az okostelefon-piac trónjára.

Új termékek

Addig azonban a Huawei kénytelen abból főzni, amit az erős korlátozások közepette megkaphat. A múlt héten bemutatott, közép-felsőkategóriás Nova 9 okostelefon például a Qualcom Snapdragon 778G alkalmazásprocesszorára épít, versenyképes körítéssel. A 6,57 hüvelykes kijelző a csúcskategóriát idézi, hisz a borítás mögött 10 bites, 120 hertzes OLED panel húzódik 1080x2340 felbontással.

A készülék hátlapján négy kamera kapott helyet: az 50 megapixeles sztenderd lencse mellett egy 8 megapixeles ultraszéles, egy 2 megapixeles makró, illetve egy 2 megapixeles, a mélységélesség létrehozását segítő egység sorakozik fel. A piaci trendeknek megfelelően a Huawei kiemelt figyelmet szentelt a rendszer kiépítésénél, amely az ígéret szerint mind kedvező fényviszonyok mellett, mind pedig sötétben jó képminőséget nyújt, miközben a 4K videózásra is lehetőség van, amit elektronikus képstabilizátor tesz könnyebbé.

A specifikációkat tekintve valószínűleg az akkus üzemidőre sem lehet panasz. A viszonylag nagy, 4300 mAh-s akkumulátor mellé 66 wattos villámtöltést kínál a készülék, mellyel mindössze 40 perc alatt teljesen feltölthető a telep. A mérleg túloldalán az 5G hiánya áll, amely bár jelenleg még nem kardinális kérdés, a bruttó 190 000 forintos árcédula mellett már nem elrugaszkodott igény 2022-höz közeledve.

Utóbbinál nagyobb probléma lehet a Google keretrendszer hiánya, amely elsősorban a Play Store, illetve a népszerű Google appok és szolgáltatások hiányát jelenti. Bár a Huawei már több, mint két éve gőzerővel fejleszti saját, HMS nevű megoldását, tökéletes alternatíváról még nem lehet beszélni. A készülék bemutatóján elhangzottak szerint a HMS szép tempóval bővül és növekszik, a vállalat legutóbbi adatai szerint már havi 560 millió felhasználója van az AppGallerynek, ami Kínán kívül 29 százalékos növekedést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Európára szűkítve szerényebb, mindössze 5 százalékos a növekedés, ami 42 millió aktív felhasználót jelentett az idai harmadik negyedévben. Saját alkalmazásboltjával párhuzamosan a Google appokat helyettesítő alkalmazásokat is fejleszt a Huawei, például Petal Maps vagy Petal Search néven. A kínai gyártó a Google-t nélkülöző készülékek egy másik égető hiányosságát, az érintéses mobilfizetést már orvosolta. A Huawei a fintech berkekben jól ismert Curve-vel közösen készített egy fejlesztést, melynek hála az összes MasterCard és Visa kártyával lehet fizetni a fizikai termináloknál, ami a Google Pay limitált támogatását tekintve már inkább előnyt jelent.

A Nova 9 okostelefon mellett a Watch GT3 órákat is bemutatta a Huawei. A két eltérő méretű, 42 és 46 milliméteres órát 1,43 és 1,32 hüvelykes AMOLED kijelzővel szerelték. A készülékek meglehetősen acélos üzemidőre képesek: egy töltéssel akár 14 napig is húzhatja az óra, egész napos véroxigénszint mérés mellett, a gyártó ígérete szerint.