Közös mobilos csatlakozószabvány felé terelné az Apple-t az EU

A cupertinói óriás hamarosan egy huszárvágással minden aljzatot elhagyhat telefonjairól.

Ismét nyomást helyez az Apple-re az Európai Parlament, amely az Európai Bizottságot arra sürgeti, kötelezze a gyártókat egységes töltőcsatlakozók használatára. Amennyiben a szabályozó rábólint a kezdeményezésre, az Európai Unión belül értékesített készülékeknek mind azonos csatlakozószabványt kell majd használniuk. Magyarán az Apple-nek át kell váltania a saját tulajdonában lévő Lightning szabványról USB-C-re. A lépés az androidos mezőnyt jóval kevésbé rázná meg, hiszen a rendszert futtató, újonnan forgalomba kerülő okostelefonok döntő többsége már most is USB-C aljzatot használ, egyedül a belépőszinten találni még elvétve egy-egy microUSB-s variánst.

Egy másik opció lehet a csatlakozók teljes eltüntetése a készülékről, amelyen így mind az adatátvitel, mind a töltés vezeték nélkül zajlana. Ez jóval drasztikusabb lépés lenne, mint az USB-C aljzat bevezetése, ugyanakkor már tavaly is röppentek fel pletykák, melyek szerint az Apple pontosan ezt tervezi.

ÉVTIZEDES CSATA

A mobiltelefonok töltési szabványainak egységesítését az Európai Bizottság már jó ideje zászlajára tűzte, már több mint egy évtizede igyekszik nyomást gyakorolni a gyártókra, ugyanakkor megfelelő szabályozás híján egyelőre eredménytelenül. A bizottság szerint nem csak a vásárlók helyzetének megkönnyítése miatt van szükség szabványos töltőkre, de az évente azokból keletkező több mint 51 ezer tonna elektronikai hulladék visszaszorítása céljából is. Az elmúlt tíz évben mindenesetre a piac helyzete rengeteget javult: ahogy a BBC is rámutat, 2009-ben mintegy 30 csatlakozótípus volt ott a telefonokon, mára viszont lényegében csak az iPhone-okról ismert Ligthning aljzatokra, illetve az USB-C-re (és az itt-ott megmaradt microUSB-re) apadt a paletta.

Noha 2009-ben 13 más vállalattal együtt az Apple is aláírt az ügyben egy egyetértési nyilatkozatot, amelyben azt ígérte, a 2011-ben piacra kerülő eszközökkel kezdve a microUSB szabványra váltva igyekszik majd rendet tenni a telefontöltők sokaságában - ez ugyanakkor nyilvánvalóan nem történt meg. A saját technológia mellett a cupertinói óriás részben a microUSB által megkövetelt kompromisszumok miatt döntött, illetve a megfordítható kialakítás is fontos volt a csatlakozó kiválasztásánál.

Az Európai Bizottság azóta is időről időre újra igyekszik noszogatni a gyártót, hogy váltson USB-C-re, ugyanakkor mindmáig sikertelenül. Noha utóbbi szabvány használata nem teljesen idegen a cégtől, hiszen az notebookjain is ott van, sőt, már iPaden is feltűnik, előfordulhat, hogy a vállalat inkább egy huszárvágással teljesen megválik a vezetékektől. Ennek kapcsán már többször is hallhattunk pletykákat, legutóbb az ellátási láncokkal foglalkozó piaci elemző, Ming-Chi Kuo tavaly decemberben beszélt róla, hogy az Apple megválni készül a fizikai csatlakozóktól telefonjain. Az elemző szerint a cég először jövőre hagyja majd le a csatlakozót legdrágább iPhone modelljéről - a széria többi darabjánál egyelőre meghagyja, tartva a potenciális negatív visszajelzésektől.

Bár a megoldással a készülékben több hely maradna az akkumulátornak vagy egyéb komponenseknek, illetve az eszközök strapabíróságán, vízállóságán is sokat javítana, annak hátrányai is gyorsan előjönnek. Fizikai aljzat híján ugyanis nem csak a töltésnél, de a fülhallgatók csatlakoztatásánál is kizárólag vezeték nélküli eszközökre lennének utalva a felhasználók, és kérdés, hogy a gyártó mellékelne-e AirPods füleseket a telefon mellé - arról nem is beszélve, hogy minden egyéb, már piacon lévő, fizikai portra építő kiegészítő is elveszti kompatibilitását a telefonnal. A vezeték nélküli töltés továbbá bár az elmúlt években sokat fejlődött, továbbra is jóval lassabb, mint a vezetékes megoldások. Az Apple által is alkalmazott Qi szabvány hatékonysága jelenleg 75 százalék körül mozog, vagyis a hálózatból felvett áram mintegy negyede megy veszendőbe - eközben a vezetékkel akár kétszer gyorsabb lehet a töltés.

A fizikai portok mellett szólhat továbbá az eszközök egyszerűbb javíthatósága is, bár azt az Apple az utóbbi évek során már egyértelművé tette, hogy nem szereti, ha ilyennel a megfelelő pecséttel rendelkező szakszervizeken kívül bárki próbálkozik. A csatlakozón keresztül ugyanis egyszerűen létesíthető adatkapcsolat a készülékekkel, még ha teljesen le is merültek - hiszen rögtön a töltés is megkezdődik. Ugyanez a másik oldalról nézve ugyanakkor biztonsági kockázatként is felfogható - ahogy a Venturebeat is kiemeli, a legtöbb, a készülékek védelmének feltörését célzó, külső felektől származó eszköz a Lightning csatlakozókra támaszkodik.

Ha az Apple eddig hezitált, hogy meglépje-e a "csatlakozóirtást" az Európai Parlament mozgolódása most újabb lökést jelenthet a vállalatnak ebbe az irányba, főként ha a háttérben már valóban elkezdte a radikális váltáshoz szükséges fejlesztéseket.