Szavazott az Európai Parlament, jön az egységes mobiltöltő

Egy először tíz éve felvázolt problémára születhet idén nyáron válasz az Európai Unió berkein belül: az Európai Parlament a héten elsöprő többséggel, 582 igen és 40 nem szavazattal terjesztette a Bizottság elé azt a javaslatot, mely alapján a nemzetközösség tagállamaiban értékesített mobiltelefonoknak még idén egységes töltővel kell rendelkezniük. Az elsősorban környezetvédelmi szakmai szempontok alapján létrejött célkitűzés jelentős mértékben csökkentheti a felhalmozódó elektronikai hulladékot.

A mobiltelefonok töltési szabványainak egységesítését az Európai Bizottság már jó ideje zászlajára tűzte, már több mint egy évtizede igyekszik nyomást gyakorolni a gyártókra, ugyanakkor megfelelő szabályozás híján egyelőre eredménytelenül. A bizottság szerint nem csak a vásárlók helyzetének megkönnyítése miatt van szükség szabványos töltőkre, de az évente azokból keletkező több mint 51 ezer tonna elektronikai hulladék visszaszorítása céljából is.

Noha 2009-ben 13 más vállalattal együtt az Apple is aláírt az ügyben egy egyetértési nyilatkozatot, amelyben azt ígérte, a 2011-ben piacra kerülő eszközökkel kezdve a microUSB szabványra váltva igyekszik majd rendet tenni a telefontöltők sokaságában - ezt a váltást ugyanakkor eddig önszántából nem valósította meg a gyártó. A saját technológia mellett a cupertinói óriás részben a microUSB által megkövetelt kompromisszumok miatt döntött így, illetve a megfordítható kialakítás is fontos volt a csatlakozó kiválasztásánál.

A szavazás előterjesztésekor - idén januárban - világossá vált, hogy az uniós döntéshozóknak elfogyott a türelmük a renitenskedő gyártók, így elsősorban az Apple-lel szemben. Nem véletlen, hogy pár nappal később az Apple nyilatkozatban közölte, reméli, hogy az Európai Unió döntéshozói olyan javaslatot fogadnak majd el, mely nem hátráltatja az innovációt. Évrelését az Apple egy a vállalat megbízásából a Copenhagen Economics szakértőivel készíttetett tanulmánnyal is igyekezett alátámasztani, amely szerint a szabályozók elképzeléseinek megfelelően kikényszerített egységesítés által a fogyasztóknak okozott kár az 1,5 milliárd eurót is elérné, míg környezetvédelmi előnyeinek értéke 13 millió euró lenne. A cég továbbá arról is beszélt, hogy épp az EU állításaival szemben épp az egységesítés járna "példátlan mértékű" elektronikai hulladékkal.

A Parlament a csütörtöki szavazással arra hívta fel az Európai Bizottságot, hogy az egységes töltőket kötelezővé tevő szabályozási keretet idén júliusig készítse elő és annak intézkedéseit még az idén hajtsa végre. Egyes pletykák szerint az Apple a szabályozásnak mintegy elébe menve már az idei iPhone-termékcsaládról is lehagyhatja a megszokott Lightning-csatlakozót, de annak helyét nem a Type-C csatlakozó veszi át, hanem vagy a vezeték nélküli töltés egy formája, vagy valamilyen egyéb, kontakt-csatlakozó.