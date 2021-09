A hibrid felhőt célozza az IBM új szervere

Az E1080 egy nyolcutas szerver, amely elsőként alkalmazza a Nagy Kék még tavaly bemutatott Power10 processzorát. Az IBM legújabb CPU-jának hála a szerver kettő és félszeres gyorsulást ígér különféle titkosítással kapcsolatos műveletekben. A kriptográfiáért felelős modul továbbfejlesztése révén a hardveres memóriatitkosítás is lényegesen, mintegy 40 százalékkal gyorsult az elődhöz képest.

Ilyen belülről a GRC platformfejlesztés (x) A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja. A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja.

Ilyen belülről a GRC platformfejlesztés (x) A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja.

Az IBM elsősorban mégsem utóbbit, hanem sokkal inkább a szerver two-tier SAP Hana SD benchmark eredményét emelte ki, amelyben a nyolcutas rendszerek mezőnyében új rekordot állított fel az E1080. A Nagy Kék az új kiszolgáló Oracle benchmark eredményét is megemlíti, amit a vas a konkurensekhez képest lényegesen nagyobb hatékonyság, nem utolsó sorban pedig kevesebb licenc mellett ért el.

Közleményének további részében a hibrid felhőre, illetve ehhez kapcsolódóan a Red Hat OpenShift technológiájára fókuszál az IBM. A vállalat állítja, a Red Hat környezetében magonként 4,1-szer nagyobb konténerizáció teljesítménye képes az E1080, mint az x86-os konkurensek. A hibrid felhős fókusz üzleti szempontból érthető, hisz a publikus és privát felhő előnyeit ötvöző megoldás költséghatékonyságot és jó skálázhatóságot ígér a már meglévő (legacy) alkalmazások támogatása, valamint törvényi megfelelés mellett.

Az IBM a közvetlen előd E980-nal is összeveti új kiszolgálóját. Ebben a relációban 50 százalékkal nagyobb teljesítménykapacitást kínál az E1080 hasonló energiafelhasználás, vagyis lényegesen kedvezőbb hatékonyság mellett. Végül, de nem utolsó sorban a manapság egyre divatosabb gépi tanulásos végrehajtásra is kitér az IBM: inferencing műveletek során az E1080 akár ötször nagyobb tempóra is képes lehet a Power10 magonkénti matrix gyorsítóinak hála.

A Nagy Kék egyelőre nem részletezte a piacra kerülő különféle konfigurációk részleteit, megrendeléseket azonban már felvesz az E1080-ra, amelyek szállítását a hónap végére ígéri.