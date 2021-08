Gépi tanulásra fókuszál az IBM vadiúj chipe

A 8 alkalmas tanfolyam tökéletes választás lehet azoknak a szakembereknek, akik teszt jelleggel már használnak Kubernetest és általános ismeretekkel is rendelkeznek, de vagy nem a mindennapok szintjén, vagy éles környezetbeli elvárások nélkül. A képzéshez most 2in1 akció keretében 24 órás alapozó képzés is elérhető!