Háromszoros teljesítményt ígér az IBM Power10

Az idén a rendkívüli helyzetnek megfelelően virtuálisan megtartott Hot Chips 2020 konferencia során bejelentette új generációs Power processzorát az IBM. A nagysűrűségű klaszterekhez és szuperszámítógépekhez fejlesztett IBM Power10 a közvetlen elődhöz, a Power9-hez képest akár háromszoros teljesítménynövekedést is elérhet bizonyos konfigurációkban és alkalmazások esetében (bizonyos AI-számításoknál az IBM szerint akár 10-20-szoros teljesítményjavulás is elérhető), lényegesen jobb energiahatékonysági mutatók mellett.

Az IBM Power10 megjelenését hosszadalmas fejlesztési szakasz előzte meg. A Nagy Kéknél öt évig tervezték a processzort, mely a cég első, 7 nanométeres gyártástechnológiával készült, kereskedelmi forgalomba kerülő lapkája. A chipet az IBM és a Samsung korábbi megállapodása alapján a dél-koreai cég gyártja majd.

Az új processzorok szokás szerint több modulban és konfigurációban kerülnek majd piacra, jóllehet részletes technológiai adatokat egyelőre nem hozott nyilvánosságra az IBM. Annyi ugyanakkor már most tudható, hogy az egychipes modulok legfeljebb 15 SMT8 magot, a kétchipes modulok pedig 30 SMT8 magot tartalmazhatnak majd. A kriptográfiáért felelős modul továbbfejlesztése révén a hardveres memóriatitkosítás is lényegesen, mintegy 40%-kal gyorsult az elődhöz képest az IBM szerint, emellett további biztonsági modulok és technológiák is bekerültek az új chipbe.

Így az IBM Power10 többek közt olyan hardveres konténervédelmi és izolációs eljárásokat támogat, melyek jelentősen csökkentik az esélyét annak, hogy az egyazon virtuális gépen futó konténerek átfertőződjenek, míg a dinamikus végrehajtási regiszter kontroll révén elhanyagolható teljesítményveszteség árán javítható az applikációk futási környezetének biztonsága.

A fentieken túl az IBM Power10 processzorokba új funkcióként került be a cég által "memory inception"-nek nevezett eljárás, mely lehetővé teszi, hogy az egyazon klaszterben működő Power10-alapú számítógépek megosszák memóriájukat. Az IBM szerint a felsorolt fejlesztések révén az új, Power10-re épülő rendszerek révén összességében hatékonyabb, kisebb energiafelhasználású, kisebb alapterületű (vagyis nagyobb adatsűrűségű) adatközpontok építhetők majd.

Az IBM Power10 chipek mintapéldányainak szállítása már megkezdődött, de a tömeges értékesítésre és tömeggyártásra a cég szerint még legalább egy évet várni kell. Akárcsak a korábbi Power chipek, úgy a Power10 is licencelhető és módosítható a mintegy 250 taggal - köztük olyan cégekkel, mint a Google vagy az Nvidia - rendelkező OpenPower Foundation révén.