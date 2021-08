Nem csak a konkurensek örülhetnek a Huawei kiszállásának

Házon belül tervezett sikeres chipjeinek hála a kínai gyártó évekig dobogós volt a TSMC vásárlópartnerei között, az utóbbi néhány negyedévben viszont nulla közelébe zuhantak a megrendelések. Az okokról már a HWSW is többször cikkezett, melyek között első helyen szerepelnek kínai céget csapásként ért különféle korlátozó intézkedések. Alig néhány hete a Huawei felső vezetése arról beszélt, hogy szankciói olyan nehéz helyzetbe hozták a céget, hogy mostanra már kénytelen a túlélésért küzdeni.

A vállalat közvetlen konkurensei minden bizonnyal nem hullajtanak könnyeket a kétségbeesést sugalló kijelentések mögött. A versenytársak között az ugyancsak kínai Xiaomi is ott van, amely júniusban fennállása óta először vezette a globális mobilpiacot. A konkurensek mellett azonban más vállalatoknak is kapóra jött a Huawei távozása, amelyek között az AMD, a MediaTek, illetve a Qualcomm is jelen van. Az x86-os processzorairól ismert AMD a felszabadult, az elmúlt pár negyedévben rendkívül felértékelődött gyártókapacitás nagy részére lecsapott. Ennek hála a chiptervező már a TSMC második legnagyobb megrendelőjének számít, amivel számszerűen a bérgyártó forgalmának közel 10 százalékát szolgáltatja.

A tajvani, elsősorban okostelefonos alkalmazásprocesszorokat tervező MediaTek a harmadik helyre jött fel, melynek köszönhetően jelentősen növelte piaci részesedését, nagyrészt a Qualcomm kárára. Utóbbi vállalat némi késéssel szintén reagált a kialakult helyzetre, növelve a 7 és 6 nanométeres waferekre leadott megrendelését. A Qualcomm a TSMC fejlettebb, 5 és 4 nanométeres csíkszélességére is tervez chipeket, amivel a bérgyártó prioritási listáján ismét a MediaTek elé kerülhet majd az amerikai vállalat.

Az Apple első helyét azonban valószínűleg még sokáig nem veszélyezteti senki. A cupertinói vállalat a TSMC teljes forgalmának mintegy bő 20 százalékát biztosítja. Az arány az elmúlt évben tovább nőtt a Macekhez tervezett processzornak hála, amit várhatóan tovább gyarapítanak majd az Apple Carhoz tervezett különféle chipek, amit természetesen ugyancsak a TSMC-vel gyártat majd a vállalat.