Kirobbanó formában az AMD

A chiptervező 3,85 milliárd dolláros bevételt regisztrált az első negyedévben, amely mintegy 99 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 1,93 milliárdot. A vállalat ezzel immár a hetedik egymást követő negyedévben tudta növelni forgalmát. A nyereség még ennél is nagyobb mértékben, 352 százalékkal nőtt, 710 millió dollárt hagyva a cég kasszájában. Az AMD szerint a kedvező számok mögött elsősorban az elmúlt hónapokban bemutatott vadiúj termékek, vagyis az ötödik generációs Ryzen, a harmadik generációs Epyc, illetve második generációs a Navi-alapú Radeonok állnak. A versenyképes termékek iránt ráadásul folyamatosan nagyon magas a kereslet, köszönhetően a PC- és a szerverpiac elmúlt hónapokban mutatott ritkán tapasztalható növekedésének.

Nagyon kelendő a Ryzen és a Radeon

A kliensprocesszorokkal és különféle GPU-kkal foglalkozó Computing and Graphics szegmens forgalma jelentősen, közel 65 százalékkal nőtt egy év leforgása alatt. Az egyaránt versenyképes Ryzen és Radeon termékeknek hála 2,25 milliárd dollárt jelentett a részleg, amelyből 526 millió maradt üzemi eredmény formájában. Ezzel házon belül az AMD újabb rekordot könyvelt el a PC-kbe szánt termékek értékesítésével, mind a forgalom, mind pedig az átlagos eladási ár (ASP) csúcsot állított be. A vállalat hangsúlyozza, hogy bár segít a PC-piacon hónapok óta tomboló erős hátszél, a növekedésük üteme ezt felülmúlja, vagyis nem csupán a hatalmas keresletnek köszönhető a kiugró szám. Az AMD szerint különösen a drágább, felsőkategóriás processzorok iránt volt tapasztalható nagyobb igény, így nem csoda, a tovább növekvő átlagos eladási ár.

Természetesen GPU-k iránt is (tovább) nőtt a kereslet, habár a néhány hónappal ezelőtt kitört újabb bányászláz ehhez már kevesebbet tesz hozzá. Részletest bontást továbbra sem publikál az AMD, így mindössze annyit lehet tudni, hogy kelendőek a csúcskategóriás Radeon 6000-es GPU-k, illetve a nagyvállalati környezetbe szánt Instinct gyorsítók iránt is erős igény mutatkozik. Mindennek hála az átlagos eladási ár (ASP) a grafikus egységeknél is újabb csúcsokat ostromol. A szerverekbe szánt chipekkel kapcsolatban a cég elmondta, hogy már szállítja a CDNA 2 architektúrára épülő termékek első darabjait, a harmadik negyedévben pedig már a forgalomra is számottevő hatással lehetne a legújabb termékek.

Hatalmasat nőtt az Epyc

A nagyvállalati, beágyazott és a semi-custom (EESC) divízió teljesítménye még a kliensekét is bőven túlszárnyalta. Az 1,6 milliárd dolláros forgalom 183 százalékkal übereli a tavalyi 565 milliót. A ritkán látott mértékű növekedés mögött elsősorban az Epyc szerverprocesszorok eladásai állnak, amelyek mostanra nyerték el a piac szélesebb körű érdeklődését, részben az Intel Xeonjainak kárára. A növekedés az üzemi eredményen is jól látszik, amely a tavalyi 33 millióról 398 millió dollárra nőtt, vagyis a processzorok nyereségesek is.

A divízió remek eredményéhez a konzolos chipek is hozzájárulnak, melyekre folyamatosan magas igény mutatkozik. A PlayStationökbe és Xboxokba tervezett processzorokból jóformán minden legyártott darab azonnal elkel, amit alátámasztanak a Microsoft és Sony irányából érkező hírek. Mindez várhatóan már nem is változik meg az idei évben, a jellemzően csúcsot jelentő ünnepi szezon ugyanis már csak pár hónapra van.

Mindezek tükrében az AMD további jelentős növekedésre számít a következő, harmadik negyedévben. A vállalat 4,1 milliárd (+-0,1) dolláros bevételre számít az immár aktuális negyedévben, amely 46 százalékos növekedést jelentene 2020 hasonló időszakához képest.