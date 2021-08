Erősödő Telekom-fölény az OpenSignal hazai jelentésében

Immár második alkalommal tett közzé a magyarországi mobilpiacra vonatkozó, a felhasználói mérések alapján összeálló, a mobilhálózatok sebességét és minőségét tükröző statisztikáit a független OpenSignal tesztplatform. A platform egyszer már szolgáltatott adatokat a magyarországi mérésekről, melyeket tavaly október eleje és december vége közt gyűjtött be, míg a mostani méréseket április 1-je és június 29-e között végezte pontosan meg nem határozott számú magyar előfizető.

A második mérési etap alapján gyakorlatilag nem változtak az erőviszonyok a magyar mobilnet-szolgáltatók között. Az OpenSignal országjelentése kifejezetten a négy, kereskedelmi hálózattal rendelkező hazai operátorra, így a Magyar Telekomra, a Telenor Magyarországra, a Vodafone Magyarországra és a Digi-re fókuszálva állította fel a szolgáltatók rangsorát a szokásos, úgynevezett "élményindexek" alapján, hét kategóriába sorolva az eredményeket - és a helyezetteket.

A hét kategóriából hatban most is a Magyar Telekom végzett az élen - a legutóbbi mérésekkel ellentétben ezúttal nem volt holtverseny sem, így a Telekom dominanciája tovább erősödött az OpenSignal szerint. Az egyetlen kategória, ahol továbbra is a Digimobil győzedelmeskedik, a 4G-s hozzáférés százalékos aránya, ami annak ismeretében kevésbé meglepő, hogy a negyedik magyar mobilszolgáltató alapvetően 4G-alapú hálózatot épített, illetve épít most is.

A Digi lemaradása ugyanakkor a további hat kategóriában (különösen a le- és feltöltési sebességeket illetően) - elsősorban a korlátos spektrumnak köszönhetően - számottevő, az OpenSignal az értékelésben meg is jegyzi, hogy míg a versenytársak már az 5G-s hálózatukat építik, addig a Diginél erre nincs lehetőség, mivel a cég nem tudott az építkezéshez frekvenciát szerezni. Az értékelés kiemeli azt is, hogy a román tulajdonos jelenleg is tárgyal a magyar 4iG-val a társaság értékesítéséről.