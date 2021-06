TSMC: az Apple és autógyártók mindenek előtt

A jellemzően jól értesült DigiTimes szerint a tajvani bérgyártó fontossági sorrendet állított fel ügyfelei között, így segítve azok kiszolgálását. A lista csúcsán a TSMC messze legnagyobb ügyfelének számító Apple áll, amely évi sok tízmillió lapkára ad le megrendelést, jellemzően a gyártó aktuális legfejlettebb (és legdrágább) technológiájára építve. A mindkét fél számára évek óta rendkívül sikeres üzleti kapcsolat fényében nem csoda, hogy a cupertinói vállalat abszolút elsőséget élvez a TSMC-nél.

A DigiTimes értesülései alapján a gyümölcsöző együttműködés következő, a teljes iparág számára meglepő eredménye az első 3 nanométeres processzor lehet. Ahogy a közelmúltban kiderült, a TSMC saját ütemterve előtt jár, a 4 nanométeres tesztgyártás ugyanis egy negyedévvel korábban már a július-szeptemberi három hónapos időszakban megkezdődhet. Ennél egy frissebb információ, hogy a sorban következő, 3 nanométeres node fejlesztése is kiválóan halad. A DigiTimes szerint mindez akár azt is jelentheti, hogy már a jövő év második felében elkezdődhet a 3 nanométeres chipek tömeggyártása. Amennyiben ez megvalósul, az kizárásos alapon a jövő ősszel érkező következő iPhone generáció processzorát jelentheti majd.

Miközben az Apple kvázi konkurensek nélkül használhatja ki a TSMC mindenkori legfejlettebb rendelkezésre álló eljárását, addig az autógyártók a 8-10 évvel ezelőtti csúcsnak számító 28 (vagy épp 40) nanométeres szabad kapacitásnak is nagyon örülnének. Ahogy arról év elején a HWSW is beszámolt, az autóipart is elérte a globális chiphiány. A probléma gyakorlatilag a teljes iparág működését hátráltatja, így ellátási problémákkal küzd többek között a Volkswagen csoport, a Ford, a Fiat Chrysler, a Nissan és a Toyota egyaránt. A gyártók jobb híján a termelés ideiglenes átcsoportosításával próbálják kezelni a helyzetet, így a kevésbé jól fogyó típusok előállítási volumenét csökkentik, netán teljesen le is állítják a termelést azért, hogy a rendelkezésre álló komponensekkel legalább a nagyobb volument igénylő húzótermékekkel ki tudják szolgálni a piacot.

Az autógyártók szempontjából a helyzetet nehezíti, hogy a termelés és az új gépjárművek iránti kereslet a tavalyi év első felében jelentősen visszaesett, majd ezt követően az év végén hirtelen újra erőre kapott. Emellett több régióban jelentős fellendülés tapasztalható az elektromos és hibrid hajtásláncú autók értékesítésében - ezekhez a típusokhoz pedig többnyire bonyolult vezérlőáramkörökre van szükség. A probléma kiterjedését jól szemlélteti, hogy április végén pár napra a kecskeméti Mercedes-gyárban is leállt a termelés. A TSMC a globális gazdaságot érintő problémára reagálva magasabb prioritást ad az autógyártóknak a harmadik negyedévtől, vagyis júliustól kezdődően, amely remélhetőleg legalább enyhíti a félvezető ellátás, illetve ezzel együtt az érintett gépjárművek gyártásának akadozását.