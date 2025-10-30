Még őrültebb költekezésben a technológiai óriások

Szerdán gyakorlatilag egy időben számolt be előző negyedéves teljesítményéről és a közeljövőt illető tervekről az amerikai technológiai iparág három óriásvállalata, a Meta, a Microsoft és az Alphabet, melyek az utóbbi időszakban szinte minden erőforrásukat a mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseknek rendeltek alá. És erről szónakl majd a cégek következő periódusai is, a Wall Street reakcióján azonban már kezd látszódni némi aggodalom.

Bár a cégek az alapvető pénzügyi sarokpontokat illetően szépen hozták a kötelezőt (az Alphabet negyedéves árbevétele például fennállása óta először meghaladt a százmilliárd dollárt), az elemzők és befektetők ezúttal mégis arra voltak kíváncsiak, hogy a cégek mennyi pénzt kívánnak beleönteni a jövőben a mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztését jelképező, feneketlennek látszó kútba.

A költekezés márpedig nem látszik lassulni, éppen ellenkezőleg: a Google anyacége, az Alphabet idén már másodszorra korrigálta felfelé a beruházási keretet, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Anat Ashkenazi a tegnapi beszámoló közzétételét követően kijelentette, hogy az aktuális üzleti évre tervezett 75-85 milliárdos költségkeret helyett inkább 91-93 milliárd dollárral számol a menedzsment, a 2026-os üzleti évben pedig további, jelentős beruházásnövekedés várható az adatközponti kapacitás bővítése érdekében.

A Meta részéről Mark Zuckerberg ismertette a terveket a cég konferenciahívásán. A vállalat menedzsmentje a korábbi 66 milliárd dolláros éves capex-keretet szintén felfelé, 70-72 milliárd dollárra korrigálja az aktuális üzleti évben, amiből Zuckerberg szerint "nagy valószínűséggel" profit kovácsolható majd "bizonyos idő" elteltével.

A Microsoft pénzügyi vezetője, Amy Hood nem árult el konkrét, jövőre vonatkozó capex-célértékeket a vállalat tegnapi eredménybeszámolójának közzétételét követően, a cég azonban az első üzleti negyedévben rekord összeget, a korábban prognosztizált 30 milliárd dollár helyett csaknem 35 milliárd dollárt költött elsősorban adatközponti fejlesztésekre. Noha a társaság korábban fokozatosan lassuló beruházási ütemet jelzett előre, Hood most ennek éppen az ellenkezőjét közölte a piaccal: a capex 2025-höz képest nagyobb ütemben nőhet a 2026-os üzleti évben a Microsofnál.

A fenti óriáscégek pénzköltési hajlandósága tehát a legkevésbé sem tűnik szűnni, ha az adatközponti fejlesztések kerülnek terítékre, ami arra utal, hogy a szektor legnagyobb szereplői egyelőre nem tartanak komolyan attól, hogy az AI-lufi rövid távon kidurranhat.

A befektetők azonban már egyre kevésbé osztják a cégvezetők derűlátását, legalábbis erre utalhat, hogy az eredmények és a közeljövőről szóló tervek közzétételét követően a zárás utáni kereskedésben egyedül az Alphabet papírjainak az árfolyama nőtt (6%-ot), míg a Meta és a Microsoft egyaránt visszesett 8 és 3 százalékkal.

Elemzők szerint az Alphabet a rekordbevételnek és az erős cash flow-nak köszönhetően tudta tovább erősíteni a befektetői bizalmat - a cég az előző negyedévben az árbevételének 49%-át költötte el beruházásokra, míg a Meta-nál és a Microsoftnál 64,6 és 77,5 százalék ugyanez az arány.