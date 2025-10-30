Több órán keresztül állt a Microsoft felhője

Épp egy hét telt el azóta, hogy globálisan többórás fennakadást okozott az Amazon Web Services (AWS) súlyos üzemzavara, és most sorra került a Microsoft Azure felhőszolgáltatása is. Az október 29-én, szerdán detektált jelentős leállás az AWS-fiaskóhoz hasonlóan világszerte számos szolgáltatás működését zavarta meg, nem lehetett hozzáférni megszokott módon az Office 365, az Xbox Live, a Minecraft és a Copilot termékek funkcióihoz. Az ügyfelek problémákat tapasztalhattak az Azure Portal elérésével is.

A meghibásodás a Microsoft felhős környezetének forgalomterelésért felelős infrastruktúrájában, az Azure Front Doorban, valamint a szolgáltatás DNS-kezelési rendszerében keletkezett, mely az URL-ek IP címmé alakításában játszik szerepet. Így az Azure Front Door-t (AFD) és más Microsoft-szolgáltatásokat használó ügyfelek késéseket, időtúllépéseket és hibákat tapasztalhattak. A leállás szinte az összes Azure szolgáltatást érintette, a lista szerint az App Service, Azure Active Directory B2C, Azure Communication Services, Azure Databricks, Azure Healthcare APIs, Azure Maps, Azure Portal, Azure SQL Database, Azure Virtual Desktop, Container Registry, Media Services, Identity & Access Management, Microsoft Purview, Microsoft Sentinel (Threat Intelligence) és a Video Indexer volt érintett.

A Microsoft szerda este jelentette be, hogy sikerült helyreállítani a rendszert, de néhány ügyfél esetében még továbbra is tapasztalhatók kisebb fennadakadások. Az incidens több mint 8 órán át akadályozta a szolgáltatások elérhetőségét, érintette többek közt az Alaska Airlines, a Hawaiian Airlines és a londoni Heathrow repülőtér online felületeit és bejelentkezési rendszereit.

Bár a szolgáltatást relatíve rövid időn belül sikerült helyreállítani, az eset ismét rávilágít arra, hogy a nagy felhőszolgáltatók infrastruktúrája mennyire nélkülözhetetlen részévé vált manapság a mindennapi életnek. Mivel az Azure számtalan online platform alapját képezi, még a kisebb leállások is globális következményekkel járhatnak, és kihatással lehetnek a vállalkozások mindennapi működésére és az általános felhasználókra. Nehéz lenne pontosan megmondani, hogy az internetes szolgáltatások mekkora részét érintette a leállás, de becslések szerint a Microsoft Azure a globális felhőpiac körülbelül 20%-át fedi le.