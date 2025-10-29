Felért az Apple a négybilliós klubba

Hiába a készülékei karcolódó alumínium házával kapcsolatos hírverés és a mesterséges intelligencia integrációjával kapcsolatos fiaskók, az Apple nem tud hibázni, legalábbis a tőzsde számára - a cupertinói cég piaci kapitalizációja a keddi kereskedési napon rövid ideig átlépte a bűvös négybillió dolláros álomhatárt.

Azt a határt, amit eddig csak az Nvidia-nak és a Microsoftnak sikerült elérnie a tőzsdei történelem során (előbbi egyébként már egész közel jár az ötbillió dolláros piaci tőkeértékhez) és azt, amit elsősorban fogyasztói termék fókuszú nagyvállalatnak eddig még csak meg sem sikerült közelítenie az idők során.

Az Apple-nek ráadásul még csak értelmezhető mesterséges intelligencia terméke sincs piacon, ugyanakkor a szeptember elején bemutatott új iPhone-sorozat a Pro széria megosztó újratervezése miatt mégis telitalálatnak számít, a CounterPoint Research nemrég publikált adatai szerint legalábbis az eladások az első hetekben 14%-kal haladták meg a tavalyiakat.

A Tim Cook vezette menedzsment emellett a vámtarifák jelentette meglehetősen turbulens időszakban manőverezte a céget április óta, a kilátások pedig az új iPhone-ok szeptember 9-i bemutatójáig ennek megfelelően meglehetősen kedvezőtlennek tűntek.

Az új széria sikerét mutathatja azt is, hogy a legtöbb típus a mai napig hiánycikk számos régióban, országban, ami az évnek ebben az időszakában szokatlan jelenség és azokat az időket idézi, amikor az Apple termékeiért a bevezetésük idején az utcákon kígyóztak a sorok.

Mégis, tőzsdei szakemberek szerint a képlet teljesen máshogy nézne ki, ha az Apple képes lett volna a korábbi ígéreteinek megfelelően az ökoszisztémájába emelnie egy igazán életképes AI-megoldást, erre azonban még hosszú hónapokat kell várni.

Erre utalhat az is, hogy bár a négybillió dolláros álomhatárt sikerült áttörnie a cégnek kedden, a cég papírjainak az árfolyama az év elejéhez képest mindössze 7%-kal emelkedett, jelentős mértékben alulteljesítve a NASDAQ 23%-os bővülését.